THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collectionは、「Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des pêches」を8月1日から9月7日まで開催する。

オリジナルモクテルは、フレッシュな桃の果実とほのかに紅茶が香る「Pure Peche」を用意。スイーツは、バニラ風味のパンナコッタとフレッシュな桃を重ねた「ピーチメルバ」、「桃と紅茶のティグレ」、和のエッセンスとして白餡を使用した「桃のモンブラン」など桃を使用した7種類を揃え、ピーチピンクのスイーツで、THE LOBBY LOUNGEのアートとリンクした車輪型のスタンドを彩る。パルフェは、上部に白桃のシャーベットと桃の果肉、下部にはクリームとジュレを仕込んだ。バニラやエルダーフラワーの香りが加わると味わいが変化する。夏仕立てのセイボリーは、桃の香りが漂う冷製の「桃とじゃがいものスープ」、「タコとパプリカのマリネ」、時間をかけて焼き上げたローストビーフと夏野菜のオープンサンドなどを用意する。

場所は29階「THE LOBBY LOUNGE」。提供時間は正午から午後2時半までと午後3時から5時半までの2部制。料金は10,000円。3日前の正午までの予約制となる。