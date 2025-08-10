日本代表MF田中碧が所属するリーズはフラムでプレイするブラジル人FWロドリゴ・ムニス（24）の獲得に自信を持っているようだ。今シーズン、プレミアリーグで戦うリーズは今夏戦力アップに向けて積極的な動きを見せており、ショーン・ロングスタッフやルーカス・ヌメチャ、ガブリエル・グズムンドソンといった選手たちをすでに獲得している。そんななか、長年CFとしてクラブを支えたFWパトリック・バンフォードが構想外となったリー