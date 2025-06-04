【Nintendo Switch 2】 6月5日 発売予定 価格日本語・国内専用：49,980円 マリオカート ワールドセット 日本語・国内専用：53,980円 多言語対応：69,980円 任天堂は、NVIDIA CEOのジェンスン・ファン氏による「Creator's Voice 特別編」を公開した。 いよいよ6月5日に発売される任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」にはNVIDI