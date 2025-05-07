¡Ú¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥»ー¥ë ～Golden Week 2025 Part2～¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§5·î7Æü～5·î21Æü¤Þ¤Ç ¢¨¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤è¤ê³«»ÏÆü¡¦½ªÎ»Æü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖPlayStation Store¡×¤È¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥»ー¥ë ～Golden Wee