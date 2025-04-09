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ホンダ「CB190TR」に大反響 充実した装備を備えた2025年モデル

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ホンダが1日、「CB190TR」の2025年モデルを発表した
  • 豪華装備のスクランブラーモデルに、ネット上では反響が集まっている
  • 「日本導入してほしい」「並行輸入で手に入るなら」などの声が後を絶たない
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