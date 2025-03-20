カリフォルニアからスパークリング日本酒が逆上陸した。先ごろ日本でも販売開始されたスパークリングSAKE「SummerFall（サマーフォール）」がかなりイケている。飲み切りサイズで、お手軽で、味わい爽やか。いろんなシーンで楽しめちゃいそうなので、まだ未体験というあなたにぜひ紹介したい。 jQuery(function () { jQuery("#swiper67dbb54024b71").attr("style", "");