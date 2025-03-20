春分の日、御所では「牡丹餅（ぼたもち）」が出される。春分は先祖を祀るお彼岸の日であり、皇居では「春季皇霊祭の儀」「春季神殿祭の儀」が執り行われる。「牡丹餅（ぼたもち）」は、春のお彼岸のお供え物なのだ。そうして、秋分の日のお彼岸には、御所において「萩の餅（おはぎ）」が出される。一般の家庭でも楽しむこの和菓子だが、どこが違うのだろう？今回は、春と秋のお彼岸にちなむ和菓子の物語である。