ÅÏÊÕ¹ä¤È°ËÆ£ÆØ¼ù¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥Ø¥ó¥È¤Ï¡¢9Æü¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×Àï¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ6°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¡¢¾å°Ì6°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾38Ê¬¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£¡£Áê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«»ö¤ËÃ¥¤¦¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ý¤Á½Ð¤·¤È¥Ñ¥¹¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡£¡ØSporza¡Ù¤Ï¡Ö°ËÆ£¤Ï¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤ÎÌÂ¤Ã¤¿Áê¼êÁª¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£