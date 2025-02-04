俳優の高橋克典（60歳）が2月2日、公式ブログを更新。連続ドラマ「正直不動産」（NHK総合）のスピンオフ作品「正直不動産ミネルヴァ Special」（NHK BS）で共演するモデルで女優の泉里香（36歳）との“あり得ない”レアな2ショットを公開し、ファンの反響を呼んでいる。2022年4月から6月に放送されたNHKドラマ10「正直不動産」は、夏原武氏が原案、水野光博氏が脚本、大谷アキラ氏が作画を手がけ、マンガ誌「ビッグコミック」（小