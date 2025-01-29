ドル買い優勢、米ＦＯＭＣを控えてユーロドル一時１．０４台割れ＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル買いが優勢。米ＦＯＭＣの政策金利発表やパウエル議長会見を控えて調整の動きが入ったもよう。この時間帯はユーロドルの下げが主導した面が強く、そのきっかけとしては日本時間午後４時に発表された２月独ＧｆＫ消費者信頼感の悪化に反応していた。ユーロ売りが先行し、対ポンドなどでも動きがみ