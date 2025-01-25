TOKYO FMがお届けする新ワイド番組「喋るズ」（毎週月曜〜木曜20:00〜20:55）。毎週月曜日はお笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかお、池田直人）がパーソナリティをつとめる「エフエムレインボー」！1月20日（月）の放送内で、ジャンボたかおがXで大バズりしたポストの真相を明かしました。（左から）ジャンボたかお、池田直人◆大バズりしたポストの真相池田：ジャンボが1月16日（木）にX（旧Twitter）に投稿したココイチ（カ