UEFAチャンピオンズリーグは22日、リーグフェーズの第7節が欧州各地で行われた。32から36へチーム数が増えたこともあり、新たに導入されたリーグフェーズもいよいよ最終盤。この日は、ビッグクラブ同士の生き残りをかけた一戦、パリ・サンジェルマン（PSG）対マンチェスター・シティなどが行われた。その注目の一戦は、PSGに軍配。前半をスコアレスで折り返すと、後半開始早々にジャック・グリリッシュとアーリング・ハーランドの