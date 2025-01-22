今月14日、山形県山形市中野で発生した火災で、現場から遺体で見つかった2人の身元が判明した。 【写真を見る】今月14日の山形市中野の火災遺体の2人はこの家の世帯主夫婦と判明 遺体の身元はDNA鑑定の結果、世帯主の男性（90）と妻（87）とわかった。 死因は司法解剖の結果、2人とも焼死だった。