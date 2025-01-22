アイドルグループ・Snow Manが、1月22日に放送されたバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。メンバーの渡辺翔太に対して、MCの麒麟・川島明から「アイドルの発言をお願いいたします」というツッコミが入った。5年前の1月22日にデビューしたSnow Man全員が番組のゲストとして登場。現在、火曜レギュラーとして出演している佐久間大介が「ずっと、まじで裏でもう『ビリビリ本当に痛いの？』って、ずっとおびえてるんです」