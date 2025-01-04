高校サッカーの頂点を決める冬の風物詩、全国高校サッカー選手権大会で熱戦が続いている。17年ぶりの選手権に帰ってきた名門・帝京（東京B）は1回戦と2回戦を突破。ただ、2日に行われた明秀日立（茨城）との3回戦は1-1で迎えたPK戦の末に敗れ、涙の敗退が決まった。そうしたなか、帝京高校サッカー部のOBである「とんねるず」の木梨憲武さんは、TBSラジオの『土曜朝6時 木梨の会。』でこう話していた。「帝京高校も残念ながら、昨