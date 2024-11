インド北部にあるウッタル・プラデーシュ州バレーリー地区ファリドプールで現地時間2024年11月24日、未完成の高架橋から落下した自動車が発見されました。この自動車に乗っていた3人の男性も死亡が確認され、Googleマップを用いて目的地に向かっていたところ、建設中の橋に案内されたことが判明しています。UP Bridge Accident: 3 men die after Google Maps leads car to fall into river from incomplete bridge in Bareilly - I