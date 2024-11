インド 北部にあるウッタル・プラデーシュ州バレーリー地区ファリドプールで現地時間2024年11月24日、未完成の高架橋から落下した自動車が発見されました。この自動車に乗っていた3人の男性も死亡が確認され、Googleマップを用いて目的地に向かっていたところ、建設中の橋に案内されたことが判明しています。UP Bridge Accident: 3 men die after Google Maps leads car to fall into river from incomplete bridge in Bareilly - India Today

https://www.indiatoday.in/india/story/up-men-google-maps-car-incomplete-bridge-bareilly-river-fall-dead-police-investigation-2639395-2024-11-24Google Maps leads three men to death as car plunges from incomplete bridge into river in Bareilly, UP - The Economic Timeshttps://economictimes.indiatimes.com/news/india/google-maps-leads-three-men-to-death-as-car-plunges-from-incomplete-bridge-into-river-in-bareilly-up/articleshow/115651260.cms今回の事故で死亡が確認されたのは、ニティン・クマール氏、アジット・クマール氏、アミット・クマール氏で、当時3名はバレーリー地区で開かれる 家族 結婚 式に向かっていたとのこと。今回の 死亡事故 が発生したのはバレーリー地区のラムガンガ川に架かる橋で、以前の 洪水 で大きな損傷を受け、修復工事が行われている最中でした。2024年11月23日の深夜、Googleマップの案内に導かれたクマール氏らはこの橋を自動車で走行し、そのまま50フィート(約15m)の高さからラムガンガ川に転落しました。翌朝地元住民によってニティン・クマール氏らの自動車が発見され、車の中から3名の遺体が確認されました。地元 警察 は「2024年11月24日9時30分頃、ラムガンガ川で損傷した自動車が発見されました。通報を受けた 警察 は現場に到着し、乗車していた3名の遺体の確認後、 検視 のために搬送しました。彼らは未完成の高架橋に自動車で向かい、そこから川に転落したようです」と報告しています。被害者の 家族 は、Googleならびに橋の建設会社による安全対策の欠如を非難しており、ニティン氏の義理の兄であるプラモド・クマール氏は「彼らはGoogleマップを用いてルートを確認しながら運転していたところ、未完成の橋から転落しました。本来、未完成の道路は封鎖されているはずですが、事故当時、該当の橋は封鎖されていませんでした。そしてGoogleマップも橋が開通しているかのように表示するべきではありませんでした」と語りました。ファリドプールの副行政区知事(SDM)を務めるグラブ・シン氏は「事故当時、橋に進入するための道路は封鎖されていませんでした。我々は調査を命じ、事故当時の責任者に対し適切な措置を執ります」と報告しました。今回の事故を受けてGoogleの広報担当者は「私たちは犠牲者の 家族 に対し深い哀悼の意を示しています。Googleは地元当局と緊密に協力し、問題の調査を行います。さらなる進展があった場合、追ってお知らせします」との声明を発表しています。