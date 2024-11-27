NY株式26日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均44860.31（+123.74+0.28%） S＆P5006021.63（+34.26+0.57%） ナスダック19174.30（+119.46+0.63%） CME日経平均先物38365（大証終比：-125-0.33%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は５日続伸。前半は下落して始まったものの、終盤に上げに転じた。前半の下げについては、ダウ平均が最高値を更新し、本日は一服感が出ていたほか、トラ