【来週の注目材料】米消費者物価指数はやや反発見込み 13日に10月の米消費者物価指数(CPI)が発表されます。今月の米連邦公開市場委員会(FOMC)では市場予想通り0.25%の利下げとなりました。ただ12月については見通しがかなり分かれており、金利先物市場動向から計算された利下げ確率は65%、同じく短期金利市場からの計算では45%という状況。短期金利市場は半分以上が据え置きを見込んでいます。 こうした中、今月1日に発表