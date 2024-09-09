9月23日18時30分から放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）2時間半スペシャルの出演アーティスト第1弾が発表された。 （関連：9月23日放送『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト・楽曲一覧） 今回発表されたのは、あいみょん、JO1、渋谷すばる、Superfly、Number_i、Hey! Say! JUMPの6組。 あいみょんは、最新アルバム『猫にジェラシー」に収録曲「ラッキーカラー」と、“記憶”を