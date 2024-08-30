8月28日放送の『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（日本テレビ）に、King＆Princeの永瀬廉（25）、なにわ男子の西畑大吾（27）、Aぇ! groupの正門良規（27）がVTR出演した。3人は地元・大阪の福島駅周辺で朝4時まで飲み明かす「キンプリ・なにわ男子・Aぇ! group大阪ハシゴの旅」という企画に挑戦したのだが、スタジオでVTRを観ていたヒロミ（59）の発言が物議を醸している。ロケの冒頭で、3人は11年に事務所に入所した同期だと