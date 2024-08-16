健康で長生きをするにはどうすればいいのか。耳鼻咽喉科医の木村至信さんは「耳は『人を動かすエンジン』と言える大切な器官であり、耳の健康を保つことが大切だ。イヤホンを使うか、ヘッドホンを使うかで耳の未来が変わってくる」という――。※本稿は、木村至信『1万人の耳の悩みを解決した医師が教える耳鳴りと難聴のリセット法』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。写真＝iStock.com／west※写真はイメージです -