Image: 東映アニメーション株式会社 オラわくわくしてきたぞ!! 1984年に連載が開始され、アニメやゲームや映画などで世界中の人たちから愛され続けている『ドラゴンボール』。鳥山明さんが描くあの世界に、誰もが行ってみたいと思ったことあるんじゃないでしょうか？ DBがテーマパークになる!? サウジアラビアにて、世界初となる『ドラゴンボール』のテーマパーク建設が決定しました。50万平