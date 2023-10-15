炎上している「霜降り明星」の粗品10月14日、約5時間半にわたって放送されたTBS系の『オールスター感謝祭 2023秋』は、霜降り明星の粗品が総合優勝を飾った。賞金100万円を獲得した粗品だが、反対に多くの人の信頼を失ってしまったのかもしれない――。問題視されているのは、粗品の番組内での態度だ。「自身がクイズを答えたり、ほかの出演者がゲームをするときにその優勝者を予想したりを繰り返し、番組の最後に優勝者が決