お盆を帰省先や行楽地で過ごした人たちのＵターンラッシュが１４日、ピークを迎えた。３年ぶりに新型コロナウイルス対策の行動制限がない夏となり、高速道路では渋滞の車が列をつくった。 日本道路交通情報センターによると、午後８時現在、上り線は関越道で最大２２キロ、中央道で同１６