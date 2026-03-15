学情は2026年2月24日、2027年3月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に、都市部から地方へ移住して働く「UIJターン」や地方への就職希望についてのアンケート調査を行い、その結果を発表した。UIJターンや地方での就職希望...「はい」44.7％、「いいえ」55.3％「Iターン」は出身地とは関係なく都市から地方へ移ること、「Jターン」は都市部に出た地方出身者が地元近くの地方都市などに移ることを指す。「UIJターン」とは、U