Googleのエンジニアが「開発した人工知能(AI)チャットボット『LaMDA』が感情と知性を持った」と主張した件について、専門家からは「ラムダが感情を持つなんてナンセンスだ」と否定的な意見が上がっています。Nonsense on Stilts - by Gary Marcushttps://garymarcus.substack.com/p/nonsense-on-stiltsOne Weird Trick To Make Humans Think An AI Is “Sentient” | by Clive Thompson | Jun, 2022 | Mediumhttps://clivethompson