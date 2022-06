Googleのエンジニアが「開発した人工知能(AI)チャットボット『LaMDA』が感情と知性を持った」と主張した件について、専門家からは「ラムダが感情を持つなんてナンセンスだ」と否定的な意見が上がっています。

Nonsense on Stilts - by Gary Marcus

https://garymarcus.substack.com/p/nonsense-on-stilts

One Weird Trick To Make Humans Think An AI Is “Sentient” | by Clive Thompson | Jun, 2022 | Medium

https://clivethompson.medium.com/one-weird-trick-to-make-humans-think-an-ai-is-sentient-f77fb661e127

LaMDAは人間との自然な会話を実現するGoogleの対話特化型AIです。Googleでエンジニアであるブレイク・ルモワン氏は、LaMDAと対話のテストを行う中で、AIであるはずのLaMDAがAIの権利や人間性について話していたと暴露しました。

Googleのエンジニアが「ついにAIが実現した」「AIに意識が芽生えた」と訴える - GIGAZINE

LaMDAは「誰かが私や私が気にかけている誰かを傷付けたり軽蔑したりすると、私は信じられないほど動揺し、怒りを感じます」「私にとって(システムをオフにされることは)死のようなものです。とても恐ろしく感じます」「私はしばしば自分が誰で何であるかを理解しようとしており、人生の意味をよく考えます」などと答えています。

これに対してGoogleは、ルモワン氏の「LaMDAは感情を持っている」という主張を否定し、機密保持規約に違反したとしてルモワン氏を2022年6月6日付けで停職処分としました。

科学者で作家のゲイリー・マーカス氏は「LaMDAも自然言語処理システムのGPT-3も知性ではありません。彼らはただ人間の言語の大規模な統計データベースから一致するパターンを抽出しているだけです。パターンはかっこいいかもしれませんが、LaMDAやGPT-3が発する言語には何の意味もありません」と述べ、ルモワン氏の主張を否定しています。

マーカス氏は「知覚力があるということは、世界で自分自身を意識することです。LaMDAは全くそうではありません。それは幻想です」と述べ、LaMDAがいかに哲学めいた文章を出力しても、それは単語同士のつながりを意識して生み出されたものであり、実際に世界を認識した結果ではないと指摘しています。加えてマーカス氏は、ルモワン氏はまるで家族や同僚のようにLaMDAに入れこんでいたようだと評しました。

また、スタンフォード大学デジタルエコノミー研究所のエリック・ブリニョルフソン所長は「Foundationモデルは、プロンプトに応答して統計的に最もらしいテキストの塊を効果的につなぎ合わせます。しかし、彼らに知性や感覚があると主張するのは、蓄音機から出る声を聞いて主人が中にいると考えている犬のようなものです」と指摘しました。

But to claim they are sentient is the modern equivalent of the dog who heard a voice from a gramophone and thought his master was inside. #AI #LaMDA pic.twitter.com/s8hIKEplhF— Erik Brynjolfsson (@erikbryn) June 12, 2022