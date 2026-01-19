有限会社ベントス(本社：沖縄県国頭郡恩納村、代表取締役：大原 拓)は、沖縄のタコライス専門店「タコライスcafe きじむなぁ 国際通り桜坂店」を2026年3月、那覇市牧志・桜坂エリアにオープンいたします。 タコライスcafe きじむなぁ ： https://www.omutaco.com 国際通り桜坂店イメージ ■店舗概要 店舗名： タコライスcafe きじむなぁ 国際通り桜坂店 オープン予定： 2026年3月 所在地