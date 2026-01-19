有限会社ベントス(本社：沖縄県国頭郡恩納村、代表取締役：大原 拓)は、沖縄のタコライス専門店「タコライスcafe きじむなぁ 国際通り桜坂店」を2026年3月、那覇市牧志・桜坂エリアにオープンいたします。





タコライスcafe きじむなぁ ： https://www.omutaco.com





国際通り桜坂店イメージ









■店舗概要

店舗名 ： タコライスcafe きじむなぁ 国際通り桜坂店

オープン予定： 2026年3月

所在地 ： 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3丁目6番14号









■タコライスタワー／国際通り桜坂店について

桜坂劇場の隣に立つ、船のようなフォルムが印象的な3階建ての建物。

国際通りからもよく目に入るその姿は、**「3階建てのタコライスタワー」**として、この街の新しい目印となります。





国際通りのにぎわいと、壺屋通り、平和通り、桜坂が持つ、どこか懐かしくやさしい空気が交わるこの場所。すぐ隣にある希望ヶ丘公園ではキジムナーが棲むと言われるガジュマルの下でテイクアウトしたタコライスを楽しむのも、桜坂店ならではの過ごし方です。

観光で訪れる人にも、日常を生きる地元の人にも、街歩きの途中に自然と立ち寄れるタコライスcafeを目指します。





オムタコ&タコライス









■「タコライスcafe きじむなぁ」とタコライス

タコライスcafe きじむなぁは、タコライスを主役に据えたタコライス専門店です。

2003年、恩納村の海辺の小さなお店で誕生した、ふわトロ卵が特徴のタコライス［オムタコ］(商標登録第5115805号)が口コミで話題となり、以降、沖縄県内各地へと出店を重ねてきました。





現在は、恩納村、北谷町美浜、北中城村、豊見城市、浦添市、南風原町など、沖縄県内の主要エリアに店舗を展開しています。





看板メニューの［オムタコ］をはじめ、ミートは甘口・中辛・カレー味・チリビーンズの4種類から選択可能。

アボカド、照り焼きチキン、4種のチーズなどのトッピングを組み合わせることで、一皿ごとに異なる味わいを楽しめます。





トッピング色々





キジムナー









■会社概要

商号 ： 有限会社ベントス

設立 ： 2006年1月23日

所在地 ： 〒904-0411

沖縄県恩納村恩納6092-1

代表者 ： 代表取締役 大原 拓

TEL ： 098-953-0421

事業内容 ： 飲食店経営・ダイビングサービス

URL ： https://www.benthos.co.jp

タコライスcafe きじむなぁ ： https://www.omutaco.com





運営する有限会社ベントスでは、イタリアンやメキシカン、カフェ業態など、複数の飲食ブランドも展開しています。