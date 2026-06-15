歯科診療の効率化と感染管理を支える「プロケア ペーパートレイ」を新発売

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

メディコムジャパン（兵庫県神戸市 代表：藤原慎一）は、歯科医院における診療効率の向上と感染管理を目的とした新製品「プロケア ペーパートレイ」を、2026年6月15日より発売いたします。

近年、歯科医療の現場では、院内感染対策の徹底とともに、診療準備・片付けの効率化が求められています。本製品は、こうしたニーズに対応し、器具の準備や受け渡し時に使用するトレイを使い捨て化することで、洗浄・消毒・乾燥・保管作業を軽減し、より衛生的かつスムーズな診療環境を実現します。

本製品は、軽量で取り扱いやすい紙素材を採用しつつ、診療用途に適した防水加工をしています。シンプルな形状と仕様により、日々の診療から訪問診療時まで幅広いシーンで活用可能です。

また、使い捨てであるため、患者ごとに新しいトレイを使用でき、交差感染リスクの低減にも寄与します。

使い捨て設計（再生処理が不要）

単回使用のディスポーザブル設計です。

洗浄・消毒・乾燥・保管といった再生処理が不要のため、準備・片付けの時間を短縮でき、スタッフの業務負担を軽減します。

防水加工

唾液・血液などの浸透を抑え、診療中の汚染拡散リスクを軽減します。

軽量設計

軽量で扱いやすく、院内診療だけではなく、訪問診療などさまざまさシーンで効率的に使用することが可能です。

器具保護性能

適度なクッション性を持つ紙素材が、器材を置いた際の衝撃をやわらげることで、器材の損傷リスクを低減します。

プロケアペーパートレイ防水加工の様子軽量設計で使いやすい

詳細を見る :https://medicom-japan.com/jpt770170/

メディコムジャパン

社名：A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド（メディコムジャパン）

代表：藤原 慎一

業種：メディカル・バイオ 医療機器/用具

事業内容：感染予防・衛生用品アイテム（医療用品）の製造・販売

設立：2003年6月24日

HP：https://www.medicom-japan.com/