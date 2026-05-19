スプレーロボットによるチョコレート自動塗布の実演を展示会FOOMA JAPAN 2026で初公開｜スプレーイングシステムジャパン

スプレーイングシステムスジャパン合同会社

スプレーイングシステムスジャパン合同会社（本社：東京都、以下 当社）は、2026年6月2日（火）～5日（金）に東京ビッグサイトで開催される、世界最大級の食品製造総合展「FOOMA JAPAN 2026」に出展いたします。

■展示の見どころ

当社ブース最大の見どころは、スプレーロボットによるチョコレート自動塗布の実演です。

従来、人手に依存していたコーティング工程を自動化し、

均一で美しい仕上がり

塗布量の削減

形状に応じた無駄のない塗布

を実際の動作でご覧いただけます。

さらに、パウチ製品の除水機の実演も行い、生産ラインの効率化がどのように実現できるかを体感いただけます。

■出展概要

スプレーロボットの製品ページ>>(https://www.spray.com/ja-jp/%E8%A3%BD%E5%93%81/%E7%94%A8%E9%80%94%E5%88%A5%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0)パウチ除水機の製品ページ>>(https://www.spray.com/ja-jp/%E8%A3%BD%E5%93%81/%E7%94%A8%E9%80%94%E5%88%A5%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/%E6%B0%B4%E5%88%87%E3%82%8A%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88)

当社ブースでは、食品加工工程における「洗う・塗る・乾かす・湿らす」といった各工程で不可欠なスプレーノズルおよびシステムをご紹介いたします。

スプレー技術は、品質管理や設備の衛生管理を支える基盤技術であり、食品生産プロセス全体の自動化を促進します。

当社のソリューションによって、省人化・コスト削減・生産効率の向上・品質の均一化を実現し、さらにサステナビリティおよびSDGsへの貢献にも寄与します。

2025年のFOOMA JAPAN展示会の様子

■主な展示製品

■展示会概要

- タンク洗浄ノズル・装置（衛生管理）- コンベア洗浄システム（衛生管理）- ブロアエアーノズル（水切り工程）- スプレー式加湿器（環境管理）- スプレーコントローラー＆高速自動スプレーガン（精密制御）

名称：FOOMA JAPAN 2026

会期：2026年6月2日（火）～5日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東展示棟／西展示棟 (当社ブース：W2-14-19)

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

アクセス：りんかい線 「国際展示場駅」から徒歩約7分

公式サイト：https://www.foomajapan.jp/

■会社概要

スプレーイングシステムスジャパン合同会社

本社：東京都品川区東五反田 5-10-25

電話番号：03-3445-7809

事業内容：スプレーノズルおよびスプレーシステムの開発・設計・製造・販売

https://www.spray.com/ja-jp

関連リンク

- TV出演 ええじゃない課Bizhttps://www.youtube.com/watch?v=SkCl3vDvPUg- 会社紹介動画https://youtu.be/_XCbALLeunY?si=2Nt6aJl1urERsuZB