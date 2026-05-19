【産総研グループ：有料 テクノナレッジ講座】サーキュラー・サーマル・エコノミー シリーズ講座を開講！～カーボンニュートラル時代の熱マネジメント～（6/8-6/26）

サーキュラー・サーマル・エコノミー ～カーボンニュートラル時代の熱マネジメント～

株式会社AIST Solutions

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、エネルギー分野では大きな転換が進んでいます。電源の脱炭素化や省エネ化、電化の推進、CO2の回収・貯留など、さまざまな取り組みが進展しています。

その中で、あらためて注目されているのが「熱」の扱い方です。日本の最終エネルギー消費の多くは、実は熱として利用されています。しかしこれまで、発生した排熱の多くは十分に活用されてきたとは言えませんでした。

燃料価格の上昇や脱炭素制約の強まり、再生可能エネルギーの拡大により、熱を「副産物」ではなく「資源」としてとらえ、循環させながら活用する視点が求められています。本シリーズでは、この構造転換を「サーキュラー・サーマル・エコノミー（熱の循環経済）」という考え方で整理します。

熱を「つくる」「ためる」「使う」「回収する」「再生する」という循環の中で捉え、材料・デバイス・システム・社会実装までを体系的に解説します。

講座について

＜講座１．ヒートポンプとしての磁気冷凍＞

磁気冷凍は、冷媒を圧縮・膨張させる従来の冷凍方式とは異なり、材料そのものの性質を利用して熱を変換する技術です。

・ノンフロン

・高効率化の可能性

・低振動・低騒音

といった特長を持ち、次世代ヒートポンプ・冷凍技術の有力な候補として研究・開発が進められています。

本講座では、磁気冷凍を「原理・材料」「システム設計」「実装・社会応用」の3つの視点から整理し、サーキュラー・サーマル・エコノミーの中でどのような役割を果たし得るのかを分かりやすく解説します。

磁気冷凍を単なる新しい冷凍方式としてではなく、熱を循環させる社会を支える熱変換技術として位置づけ、その可能性と課題を体系的に理解することを目指します

お申し込みと詳細はこちら :https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/techno-knowledge-magnetic-refrigeration-20260608/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=techno-knowledge-magnetic-refrigeration-20260608

＜講座２．断熱と放熱における材料・構造設計技術＞

省エネルギー化の進展により、熱を適切に「逃がす」ことと「遮る」ことの両立が重要になっています。しかし、熱伝導率・絶縁性・機械強度・信頼性などを同時に満たす設計は容易ではありません。

本講座では、熱伝導性放熱フィラーや高熱伝導セラミック基板など放熱材料から、多孔質セラミックスによる断熱材料までを横断的に取り上げ、材料と構造をどのように設計すればよいのかを体系的に整理します。

特に、「材料特性」「構造制御」「信頼性評価」という視点から、断熱と放熱を分断せずに捉える考え方を解説します。

断熱と放熱を別々の技術としてではなく、熱を制御するための統合的な設計技術として理解することを目指します。

お申し込みと詳細はこちら :https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/techno-knowledge-insulation-and-heat-dissipation-20260608/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=techno-knowledge-insulation-and-heat-dissipation-20260608

開催概要

開催日時：

第1回：2026年6月8日(月) 10:00 ～ 2026年6月26日(金) 23:59

第2回：2026年12月7日(月) 10:00 ～ 2026年12月25日(金) 23:59

※各講座は複数回開催しますが、講演内容はいずれの回も同一です。



受講料金：各講座 33,000 円（税込み）

申込締切日：

第1回：2026年6月19日(金) 17:00

第2回：2026年12月18日(金) 17:00

【受講に関するお問合せ】

（株）AIST Solutions テクノナレッジ講座事務局

technical-knowledge@aist-solutions.co.jp

【テクノナレッジ講座】

テクノナレッジ講座は、AIST Solutionsが提供するサービスの一つで、企業の研究者やエンジニアが各産業分野の先端的な知見や技術を短期間で学習し現場で実践的に活かせることを目的に実施しています。講師陣は国内最大級の国立研究機関である産業技術総合研究所の精鋭研究者が担当し、オンラインあるいはオンサイト（現地開催）にて、1～３日間で開催します。

新しい技術を基礎から学びたい方から、学び直したい方、開発・製造現場において即戦力となるスキルを習得したい方まで、幅広い受講者を対象とした講座内容になっています。また、参加者同士や講師との意見交換やネットワーク形成ができる場も提供します。

受講後に、技術コンサルティングや共同研究など他のサービスもあわせてご利用頂くことで、基礎技術の開発から事業構築までの各ステップを一気通貫した伴走支援も可能です。

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