【角川文庫×鼻セレブ】角川文庫を代表する感動作が「ネピア 鼻セレブ」とコラボ！　おなじみの動物たちが特別カバーで登場

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、文庫レーベル・角川文庫において、保湿ティシュブランド「ネピア 鼻セレブ」(王子ネピア)とのコラボレーション企画として、雫井脩介『クローズド・ノート』、森沢明夫『夏美のホタル』『エミリの小さな包丁』の3作品を、2026年5月下旬より期間限定の特別超幅広帯で発売します。

※各書店への出荷期間：3か月間予定。なくなり次第終了となります。

今回コラボレーションの対象となる3作品は、それぞれ異なる物語でありながら、読む人の心をやわらかくほぐし、あたたかな余韻を残す作品です。大切な誰かを思う気持ち、何気ない日常の尊さ、人とのつながりの愛おしさ――そうした感情を丁寧に描いた物語を、この機会にぜひお楽しみください。

鼻セレブの動物たちが、期間限定特別カバーで登場

角川文庫が大切にしてきた“人のぬくもり”や“心にそっと寄り添う読書体験”を、「ネピア 鼻セレブティシュ」とのコラボレーションを通じて新たなかたちでお届けします。

「ネピア 鼻セレブティシュ」は独自のトリプル保湿成分と植物由来スクワラン配合によるしっとりやわらかな肌ざわりが特長の保湿ティシュです。今回の企画では、そのやわらかく、やさしい世界観と3作品の読後感を重ね合わせ、鼻セレブでおなじみの動物たちをあしらった期間限定特別超幅広帯を巻いて展開します。

※店舗によって展開開始時期や取り扱い状況が異なります。ご了承ください。

『クローズド・ノート』（著：雫井脩介）×ネザーランド・ドワーフ

『夏美のホタル』（著：森沢明夫）×エゾモモンガ

『エミリの小さな包丁』（著：森沢明夫）×パンダ

そして、本コラボレーションの実施にあわせて、全国の対象書店にてプレゼントキャンペーンを行います。期間中、超幅帯が巻かれた対象書籍を1冊ご購入いただいた方に、店頭で「ネピア 鼻セレブポケットティシュ」をプレゼント。心あたたまる物語の余韻に浸り、涙がこぼれてしまったときにお役立ていただけます。

※対象書店にて期間限定展開です。5月下旬から順次展開となります。配布時期・配布方法は店舗によって異なります。

※超幅帯・ポケットティシュの在庫がなくなり次第終了となります。

※配布開始時期およびポケットティシュの配布方法は、店舗によって異なります。

※ポケットティシュは対象書店にて本書を１冊ご購入毎に１個配布となります。

※特別超幅広帯・ポケットティシュの取り扱い有無は、店舗にお問い合わせください。

作品内容

◆『クローズド・ノート』雫井脩介

切なく暖かい、運命的なラブストーリー。

自室のクローゼットで見つけたノート。それが開かれたとき、私の日常は大きく変わりはじめる――。『犯人に告ぐ』の俊英が贈る、切なく温かい、運命的なラブ・ストーリー！

発売日：2008年06月25日

定価：1,040円（税別）

判型：文庫判

ページ数：448ページ

ISBN：9784043886012

発行：株式会社KADOKAWA

作品情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/200704000310/

◆『夏美のホタル』森沢明夫

瑞々しい筆致で描く、人生のラブレター

写真家志望の大学生・慎吾。卒業制作間近、彼女と出かけた山里で、古びたよろず屋を見付ける。そこでひっそりと暮らす母子に温かく迎え入れられ、夏休みの間、彼らと共に過ごすことに……。心の故郷の物語。

発売日：2014年08月23日

定価：960円（税別）

判型：文庫判

ページ数：352ページ

ISBN：9784041016879

発行：株式会社KADOKAWA

作品情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/321403000074/

◆『エミリの小さな包丁』森沢明夫

傷ついた心を癒やしてくれたのは、おいしいごはんとおじいちゃんだった。

恋人に騙され、仕事もお金も居場所さえも失った25歳のエミリ。15年ぶりに再会した祖父の家に逃げ込んだものの、寂れた田舎の海辺の暮らしには馴染めない。そんな傷だらけのエミリの心を救ったのは祖父の手料理と町の人々のやさしさだった。胃袋からじんわり癒される、心の再生を描いた感動作！

発売日：2019年06月14日

定価：980円（税別）

判型：文庫判

ページ数：416ページ

ISBN：9784041080542

発行：株式会社KADOKAWA

作品情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/321812000088/