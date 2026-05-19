世紀転換期の美を現代へ。【ペリカン】1９世紀末の歴史的ポスター作品から着想を得た特別生産品万年筆「M600 Art Collection ゲオルク・ティッペル」５月末発売。

ペリカン日本株式会社

本シリーズ「ペリカン・アートコレクション」は、歴代のペリカン・ポスターを彩った画家たちの功績を讃え、彼らへのオマージュを捧げる特別なコレクションです。そのエッセンスを現代の筆記具へと昇華させた第3章、スペシャルエディション「M600 ペリカン アート コレクション GEORG TIPPEL」が登場します。

19世紀末──それは芸術が大きく姿を変えた時代でした。産業革命によって社会が加速する中、芸術家たちは単なる写実や物語表現から離れ、「装飾」そのものに価値を見出し始めます。

ポスターもまた、この時代において新たな芸術表現として花開きました。ヨーロッパでは華やかな作品が街を彩り、広告は単なる情報伝達を超え、人々の感性に訴えかける“都市の芸術”へと昇華していきます。

その潮流の中で生まれたのが、1899年に「Georg Tippel」によって制作されたペリカンのポスターでした。ドイツ出身の芸術家Tippelは、絵画やグラフィックアートの分野で活動し、装飾性と象徴性を融合させた独自の表現で時代の空気を捉えたアーティストです。

彼の作品で印象的なのは、画面を包み込むように広がる雲のモチーフと、親鳥と雛たちが寄り添う温かな構図です。輪郭を曖昧にした柔らかなフォルムは、視覚に“リズム”と“空気感”をもたらし、見る者に心地よい余韻を残します。同時に、親が子を守り、育み、命をつないでいく──その普遍的で力強い愛の象徴として描かれてきた「ペリカン」の姿が、深い物語性を作品に与えています。

そして今、Pelikanはこの歴史的アートに新たな命を吹き込みました。

本作は、雛たちが親に寄り添い、命の糧を受け取る印象的なポスターに着想を得ながら、この作品の象徴的な流れる雲のパターンを落とし込むことで、有機的でリズミカルなデザインへと再構築しました。

それは、過去の美をなぞるのではなく、その精神を現代へと受け継ぐ試み。書くという行為に、想いを手渡す豊かな時間という新たな価値をもたらします。

アートを愛する方へ。歴史に惹かれる方へ。

19世紀末の美意識と現代のクラフトマンシップが静かに交差するこの万年筆は、手にした瞬間、あなたの日常に新たな物語をもたらすでしょう。

深みのあるクリアモカブラウンの艶やかな色彩。バレルには「オーロラ加工」と呼ばれる高度な製法が丹念に施されています。「オーロラ加工」とは真鍮製のチューブに微細な加工を施した上から、10層にもおよぶ透明ラッカーを丁寧に重ね塗りすること。数十にも及ぶ工程をすべて手作業で行う非常に手間のかかる特別な技術です。層を重ねるごとに光の通り方や反射が変化し、内部で光が複雑に屈折することで、一般的な塗装では表現できない奥行きと立体感のある輝きを生み出します。

本シリーズだけに用いられるこの特別な技術は、まるで光彩が揺らめくかのような奥行きある表情を創出。従来の製法では到達し得ない立体的な輝きを実現しています。大胆さと洗練を併せ持つ幾何学的デザインは、手に取るたびに新たな発見と高揚感をもたらし、所有する歓びをより深く満たしてくれる、まさに特別な一本です。

ブランド名

英字表記：Pelikan

カナ表記：ペリカン

商品名

M600 アートコレクション ゲオルク・ティッペル 万年筆（ペン先 EF/F/M/B）

税込価格

\121,000

国内発売予定本数

250本

出荷開始時期

2026年 5月末

取扱店舗

全国の百貨店および筆記具専門店など

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【公式HP】www.pelikan-passion.com/int/(https://www.pelikan-passion.com/int/)

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