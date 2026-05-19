新潮社の新しい情報・教養サブスク「新潮QUE」でセルシスの電子書籍ビューア「CLIP STUDIO READER」が採用

株式会社セルシス

セルシスが提供する電子書籍ビューア「CLIP STUDIO READER」が、株式会社新潮社の新しい情報・教養サブスク「新潮QUE」で採用されました。「CLIP STUDIO READER」の多くの導入実績が評価され、採用に至りました。

「新潮QUE」は、週刊新潮、オリジナルの記事の掲載に加えて長年、政財官界で高い人気を誇る国際情報サイト「Foresight」も合流します。さらに新潮社のベストセラーや週刊新潮を発売前日に読める電子書籍の読み放題サービス、各界の第一人者による教養動画も展開するサービスです。

▼新潮QUE

https://que.dailyshincho.jp/

「CLIP STUDIO READER」は、様々なジャンルの作品をEPUBやWebtoonをはじめとした多様なファイル・表示形式で配信できるWEB/アプリ対応の電子書籍ビューアです。テキストコンテンツの閲覧においても読み上げ機能などを実装し、アクセシビリティの向上を進めております。ビューアのエンジン提供も可能なため、サービス内容に合わせたUIカスタマイズ・機能追加や、サービスの規模や費用感に合わせた配信環境でビューアをご利用いただくことができ、業界トップクラスの採用実績があります。

▼セルシスの電子書籍ソリューションについて詳しくはこちら

https://www.dc3solution.net/e-booksolution/

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com

法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/