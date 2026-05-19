異業種から農業に参入した55社を調査、利益率5倍の二極化と参入成否の構造を整理したレポートを公開

アーキタイプ株式会社

新規事業開発コンサルティングのアーキタイプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：菅野龍彦、以下「アーキタイプ」）は、農業に参入または関連事業を展開する主要55社を対象に、参入の実態と成否の構造を公開情報（中期経営計画・IR資料・プレスリリース等）に基づき調査したレポート『農業参入・多角化戦略 実態調査レポート 2026』（全43ページ）を公開しました。



本レポートは、55社を13カテゴリで分析し、利益率が最大5倍違う「利益地図」、利益プールが移動している4方向、参入成否を構造的に予測する「接続点×レイヤー適合性」フレームを整理しています。

調査の背景

国内農業は、基幹的農業従事者134万人（2020年）が5年で23万人減少する一方、農業法人数は8,690社（2000年）から13,630社（2024年）へ57%増加しています。担い手の構造が個人から法人へ転換しつつあり、異業種にとっての参入機会が静かに広がっています。

実際、出光興産は2024年11月にアグロカネショウを約230億円でTOB（同年12月成立）、SOMPOホールディングスは2025年12月に農業総合研究所を約138億円でTOB--異業種からの大型M&Aが直近1年で連続しています。一方、ソフトバンクのe-kakashi事業譲渡（2024年7月）、富士通のAkisai主要サービス終了（2020年）など、撤退事例も少なくありません。



「同じ農業参入でも、なぜ結果が分かれるのか」。本レポートは、55社の公開情報を横断的に分析し、この問いに構造的な答えを提示するものです。

レポートの概要

13カテゴリ55社のバリューチェーン上の布陣マップ。上流～流通の各レイヤーで、どの業種がどの位置を狙っているかを一覧化（出典: アーキタイプ調査）調査対象

農業に参入または関連事業を展開している主要55社（13カテゴリ：農薬化学、総合商社、通信・IT、AgriTech、小売・流通、農業機械、食品・飲料、建設・不動産、電機・精密、金融・保険、物流、エネルギー、製薬・バイオ・種苗）

レポート構成（全43ページ）

第1章: なぜ今、農業なのか

国内農業の構造転換（個人農家から法人へのシフト）と、フードビジネス全体227兆円の市場規模を整理。55社を6軸（戦略の具体度／資源配分／判断基準・撤退ルール／事業化への道筋／外部活用／データ・AI活用）で評価した結果、農業参入は全業種575社と比べて「消極的グループ」が45%（全業種は17%）と二極化が顕著であることを示しています。

第2章: 農業バリューチェーンの「利益地図」

10レイヤーの典型的な営業利益率を可視化。種苗・農機の8～12%と流通・卸売の1～2.5%、最大5倍の構造的格差はなぜ生まれるかを「知財・ブランドへの集中」という法則で整理しました。

さらに、利益プールが移動している4方向を特定：

- 農薬→バイオスティミュラント（BS材）: OATアグリオが営業利益率10.8%を実証- 農機売り切り→データプラットフォーム: スマート農業788億円市場（2030年予測）- JA経由流通→産直プラットフォーム: 3兆4,244億円市場、TAM最大- 農業生産→脱炭素クレジット: 4億円→92億円（CAGR 70%）農業バリューチェーン10レイヤー × 営業利益率。種苗・農機の8～12%と流通の1～2.5%、最大5倍の構造的格差を可視化（出典: 上場各社IR資料からアーキタイプ集計）

第3章: 55社が狙うポジション

55社のバリューチェーン布陣を「上流（インプット）」「生産レイヤー」「データPF」「流通・産直」「横断（脱炭素・AI）」の5クラスターに分類。先進的グループ（25-30点）にはクボタ、丸紅、住友商事の3社が位置し、軸1～4が全て4以上である共通点を明らかにしました。

第4章: 成否を分けた「接続点×レイヤー適合性」

参入成否を構造的に予測する独自フレームワーク。接続点を3類型（顧客接点／データ接点／流通接点）×3深さ（本業圏／隣接圏／新規圏）で整理し、55社を5象限に分類しました：

- 適合勝者群（18社・平均21.7点）: クボタ、オプティム、住友化学 等- M&A獲得群（7社・平均21.0点）: 出光興産、SOMPO、大和ハウス 等- 本業圏（16社・平均15.8点）: 北興化学、井関農機、カネコ種苗 等- ミスマッチ群（8社・平均14.1点）: イオン、ローソン、パナソニック 等- 自前構築群（6社・平均11.7点）: 富士通（Akisai撤退）、ソフトバンク（e-kakashi譲渡）等

5象限の差を生む構造的要因を、本レポートでは公開情報の範囲で具体的に分析しています。

接続点（顧客／データ／流通）×3深さ（本業圏／隣接圏／新規圏）の9象限フレームに55社をプロット。適合勝者群18社・M&A獲得群7社などの分類が浮かび上がる（出典: アーキタイプ独自フレーム）

第5章: 異業種参入の実践モデル（業種別）

製造業・金融保険・IT通信・小売流通・建設不動産の5業種について、自社の接続点を起点にした参入ステップを実例とともに整理。出光興産、SOMPO、NTTアグリテクノロジー、オイシックス・ラ・大地、大和ハウス工業の事例を、対比ケースとセットで提示しています。

第6章: 次の10ヶ月で取るべき起点

接続点を持たない企業のための3年計画の起点として、最初の10ヶ月で取るべきシーケンスを提示しています。

Appendix: 55社の象限マッピング表

調査対象55社の一覧と、各社の6軸スコア・所属象限・代表的な多角化テーマ。

代表コメント

「農業参入の成否は、技術力やリソースの量よりも、自社が持つ『接続点』と参入先レイヤーの適合性で決まります。出光興産のアグロカネショウTOB（約230億円）、SOMPOホールディングスの農業総合研究所TOB（約138億円）といった直近の大型M&Aは、いずれも『接続点を後天的に獲得する』動きとして整理できます。本レポートは、こうした参入行動の構造を55社の公開情報から横断的に分析し、自社の意思決定に活用できる枠組みとして整理したものです。本レポートが示す『接続点×レイヤー適合性』のフレームは、農業に限らず、半導体周辺事業、エネルギー脱炭素、化学素材新領域など、異業種から新領域に参入する企業の意思決定に同じ構造で適用できます。」

── 菅野龍彦（アーキタイプ株式会社 代表取締役）

関連ツール: 新規事業組織スコア診断

本レポートで活用した「6軸評価」を、自社のスコアとして確認できる診断ツール「新規事業が動く 組織スコア診断」を公開しています。

連載ブログ「農業参入55社の経済学」

- URL: https://diagnosis.archetype.co.jp- 所要時間: 12問・約3分- 特徴: 経営と現場のギャップを6軸で可視化。575社の全業種ベンチマークと自社のスコアを比較できる「新規事業が動く 組織スコア診断」（diagnosis.archetype.co.jp）。本レポートで活用した6軸評価をWebで自社診断可能、575社ベンチマークと比較できる（無料・12問・約3分）

本レポートの内容を深掘りする連載ブログ（全5本）を、5月19日に先行公開する第1回から3回の配信で公開します。

- 第1回（5/19）: サマリー版「利益はどこに、誰が、いくら投じているか」（Vol.1）- 第2回（5/26）: 深掘り編「利益地図」「接続点×レイヤー適合性」（Vol.2＋Vol.3）- 第3回（6/2）: 実行編「業種別の打ち手」「接続点の獲得戦略」（Vol.4＋Vol.5）

公開先: archetype.co.jp ナレッジ(https://archetype.co.jp/knowledge)

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業界別の深掘り分析は「業界レポート Vol.シリーズ」として展開しています。

■ アーキタイプ株式会社について

- Vol.1 半導体・電子部品（既刊・無料DL(https://archetype.co.jp/download/semicon_electroniccomponents)）- Vol.2 農業参入（本レポート：レポートをダウンロード(https://archetype.co.jp/download/agriculture)）- Vol.3 メディア・エンターテインメント（2026年6月9日公開予定）

アーキタイプ株式会社は、AIとデータを駆使して大企業の新規事業開発を支援する事業開発支援会社です。「未来の『原型』を築く」をミッションに、イノベーション組織戦略策定・社内新規事業創出・オープンイノベーション実行支援・AI駆動型事業開発の4つのサービスラインを提供しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

- 会社名: アーキタイプ株式会社- 所在地: 東京都港区- 代表者: 代表取締役 菅野龍彦- 事業内容: 大企業向け事業開発支援、AI駆動型コンサルティング- コーポレートサイト: https://archetype.co.jp

アーキタイプ株式会社 広報担当

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