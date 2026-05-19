学童野球の全国大会「ポップアスリートカップ」に今年も協賛チームを超えた″カード交換″が子どもたちの一生の思い出に

大興印刷株式会社

印刷事業・オリジナルグッズ事業を展開する大興印刷株式会社（本社：大阪府大阪市港区、代表取締役：高本隆彦）は、スポーツ写真×グッズ販売サイト「PhotoGoods」を通じて、NPO法人全国学童野球振興協会が主催する「センス・トラストトーナメント 第20回学童軟式野球全国大会 ポップアスリートカップ 星野仙一旗争奪」に今年も協賛いたします。2026年5月23日（土）の大阪開幕を皮切りに全国で予選が繰り広げられ、12月の決勝大会を目指します。当社は大会に参加する選手たちに「アスリートコレクションカード」を提供し、チームの垣根を超えた選手同士の交流と、一生の思い出となる体験づくりを支援してまいります。

【協賛の背景と想い】



PhotoGoodsは、「絆を深める」「応援する」「健闘をたたえる」の3つの想いを理念に掲げるスポーツ写真グッズ販売サイトです。チームメイトとカードを作って交換することで絆を深め、選手の活躍する姿をグッズにして応援の気持ちを届け、頑張った一年の記録を毎年形に残すことで子どもたちの成長をたたえる--この理念のもと、少年少女スポーツの現場でオリジナルグッズを提供してまいりました。

近年、プロ野球チップスに代表されるトレーディングカード市場は活況を見せており、カードを「集める・交換する・見せ合う」という体験の価値が改めて注目されています。こうした機運のなか、学童野球の世界でも子どもたち自身がカードの主役となり、仲間と交換し合う体験には大きな意義があると当社は考えています。

ポップアスリートカップは「礼に始まり礼に終わる」を掲げ、勝敗だけでなく礼節やスポーツマンシップを大切にする大会です。試合後に両チームが混合で「ノーサイドフォト」を撮影するなど、対戦相手へのリスペクトを育む独自の文化が根付いています。PhotoGoodsが大切にする理念と深く共鳴するこの大会に、当社は12年目（第9回大会から）にわたり協賛を続けています。



【"カード交換"が生む子どもたちの一生の思い出】

当社の協賛の中核となるのが、大会における「カード交換」の取り組みです。決勝トーナメントの開会式では、出場する選手一人ひとりのオリジナルトレーディングカードを製作し、選手同士がチームの垣根を超えてカードを交換し合う時間を設けています。

ふだんは対戦相手として向き合うチーム同士が、カード交換をきっかけに自然と会話を交わし、笑顔でコミュニケーションを取る。トレーディングカードを「交換する」という行為には、相手の存在を認め、リスペクトし、対話するという本質的な価値があります。この体験を通じて、勝ち負けを超えた「仲間」としてのつながりが生まれます。

交換したカードは大会の思い出とともに子どもたちの手元に残り続けます。参加者や保護者の方々からは「交換したカードはこどもたちの一生の思い出になる」と好評をいただいており、大会後もカードを見返すたびに仲間との絆や試合の記憶が蘇る--PhotoGoodsは、カードという小さなグッズが子どもたちの心に残る大きな体験を生み出せると確信し、この取り組みを継続しています。



カード交換会 動画(https://youtu.be/S6W11IFu0Ng)

【2026年の取り組み】

2025年大会より、決勝トーナメント出場チームだけでなく、予選大会に参加する約2,000チームの選手も参加記念としてアスリートコレクションカードを購入できるようになりました。2026年大会でもこの取り組みを継続し、より多くの子どもたちが「自分だけのカード」を手にする機会を提供します。

選手は自分の写真を用意し、パソコンやスマートフォンから表面デザイン・チーム名・選手名・背番号を入力するだけで、プロさながらのオリジナルカードが約10営業日で届きます。選手本人だけでなく、監督・コーチ・兄弟姉妹も注文可能です。毎年の大会参加記念として、成長の記録を年ごとに残していくことができます。

また、カードの収納には当社が2026年4月にはポップアスリートカップ限定カードホルダー（80ポケット・最大160枚収納）も商品ラインナップに加わっており、集めたカードを美しく保管しながら、仲間と見せ合い、交換した思い出を振り返ることができます。



【提供商品ラインナップ】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115145/table/9_1_94de39d3193f8aee6f11fc727db5b699.jpg?v=202605191251 ]

【センス・トラストトーナメント 第20回学童軟式野球全国大会 ポップアスリートカップ 星野仙一旗争奪 大会概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115145/table/9_2_3d25568c211a6329dcc1e4c03bcf7747.jpg?v=202605191251 ]

【PhotoGoodsについて】

PhotoGoodsは、大興印刷が運営するスポーツ写真グッズブランドです。「絆を深める」「応援する」「健闘をたたえる」を理念に掲げ、スポーツの感動をカタチに残すグッズを提供しています。

野球・サッカー・バレーボールなどのスポーツイベントで撮影された写真から、オリジナルトレーディングカードやアクリルスタンド、ポスターカレンダーなどのグッズを製作できるサービスを展開。チームでカードを作って仲間と交換することで絆を深め、活躍した瞬間をグッズにして応援の気持ちを届け、頑張った一年の記録を毎年残すことで子どもたちの成長をたたえる--そんな「思い出を形にする」体験を、創業1947年の印刷会社ならではの品質でお届けしています。

2026年4月には、カルビー株式会社公認「プロ野球チップス カードホルダー」を発売。トレーディングカード文化を広く支える商品展開にも注力しています。

URL：https://photo-goods.com/

【今後の展望】

ポップアスリートカップでのカード交換は、対戦相手を「ライバル」から「仲間」に変える力を持っています。この小さなカード1枚から始まるコミュニケーションが、子どもたちのスポーツ体験をより豊かなものにすると確信しています。毎年カードを作り、毎年交換する。その積み重ねが、子どもたちにとってかけがえのない成長の記録となる--今後も大会との連携を深め、全国の学童野球に携わるすべての方々に、一生の宝物となる思い出を届けてまいります。

【会社概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/115145/table/9_3_2f1e4d48fc787608a4050f28b63bb798.jpg?v=202605191251 ]

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

大興印刷株式会社 フォトグッズ事業部

TEL：06-6577-2205 FAX：06-6577-2207

メール：info@photo-goods.com

【お問い合わせ先】

PhotoGoods お問い合わせフォーム：https://photo-goods.com/contact/