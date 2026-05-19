大阪・舞洲のガーデンリゾートホテルThe Day Osaka（旧：ホテル・ロッジ舞洲）では、5月23日（土）から6月28日（日）まで、「TheDay あじさいフェア2026」を開催します。 環境省認定の自然共生サイトに登録されているガーデンには、約100品種のあじさいが咲き広がり、初夏の景色を彩ります。 さらに、毎週土曜日には「焚き火ライブ」を開催し、ギターや横笛のやさしい音色が、夕景から夜へと移ろう舞洲の時間を演出。期間中は、神戸牛の焼きしゃぶ実演ランチ（土日祝限定）も提供します。

■約100品種のあじさいが彩るガーデン

環境省認定の自然共生サイトでもあるガーデンでは、「ラピスラズリ」「ミッドナイト」「夜の虹」など、個性豊かな約100品種のあじさいを楽しめます。 日中はやわらかな光に包まれ、雨の日には色がいっそう深まり、この時期ならではの風景が広がります。さらに、「ギャラクシー」「星雲」など、星空を思わせる品種も見どころです。

■夕景から朝へと続く舞洲のガーデン時間

◎あじさい竹灯りと幻想的な夜の演出

夕方には、日本夕陽百選にも選ばれた舞洲ならではの夕景が広がります。空の色やガーデンの表情がゆっくりと移ろい、日中とは異なる落ち着いた時間を楽しめます。 宿泊者限定で「あじさい竹灯り」によるライトアップを行うほか、新館「ネスト」では、水中花やLEDを使った幻想的な演出も予定。さらに、雨の日には新館「ネスト」のティーサービスも予定しており、天候によって異なるガーデン時間を提案します。

◎毎週土曜日開催「焚き火ライブ」

期間中の毎週土曜日には、焚き火を囲みながら音楽を楽しむ「焚き火ライブ」を開催します。 5月と6月6日は、ガットギター奏者・八尾かずまさんが出演。6月13日以降は、横笛奏者・阪本嵩仁さんが出演予定です。夕景から夜へと移ろう舞洲の時間を、やさしい音楽が彩ります。

◎朝まで続くガーデン時間

朝には、朝露をまとったあじさいや人工ミストの演出が幻想的な風景を生み出します。やわらかな光に包まれたガーデンを眺めながら朝食を楽しめるなど、時間とともに移ろう初夏の景色を、一日の滞在を通して味わえます。

■初夏を味わう実演ランチとガーデンの食時間

◎神戸牛の焼きしゃぶ実演ランチと限定ドリンク

館内レストランでは、土日祝限定で神戸牛の焼きしゃぶを目の前で仕上げる実演ビュッフェを提供。肉吸い小鍋やお造り盛り合わせ、実演パスタなども並び、初夏のランチタイムを楽しめます。価格は3,900円（税込）です。 平日は、5種類から選べるメイン料理とハーフビュッフェを用意。神戸ポークの西京焼きや魚料理、パスタなど、初夏らしいメニューを楽しめます。価格は2,900円（税込）です。 また、フェア期間中は、あじさいをイメージした限定ドリンクやスイーツも登場。初夏らしい色合いとともに、ガーデン散策のひとときを彩ります

【ホテル概要と宿泊予約】

当ホテルは、自然と調和したガーデンを中心に、ログハウス・本館・新館「ネスト」の3タイプの客室を配し、ガーデンを望むレストランや焚き火リビング、全天候型BBQ場を備えています。 TEL：06-6460-6688（受付 9:00～21:00）

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【本件に関するお問い合わせ先（メディア関係者様）】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75 公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00 広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp