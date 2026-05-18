新感覚チームスポーツ「YOU.FO」がPLAY+.（プレイタス）に導入！社員研修・社内運動会・交流イベントに活用できるスポーツコンテンツの新たな選択肢

一般社団法人日本YOU.FO協会

一般社団法人日本YOU.FO協会は、株式会社Pasona art now(https://www.pasona-artnow.co.jp/)が運営する「PLAY+.（プレイタス）」に、新感覚チームスポーツ「YOU.FO」が導入されたことをお知らせいたします。

YOU.FOは、リングとスティックを使ってパスやキャッチを楽しむチームスポーツです。運動経験や年齢・性別を問わず参加しやすく、チーム内での声かけや協力が自然に生まれることから、社員研修、社内運動会、チームビルディング、交流イベントなどでの活用が期待されます。

■ 発表内容

このたび、YOU.FOがPLAY+.（プレイタス）のスポーツコンテンツとして導入されました。PLAY+.（プレイタス）は、企業イベントや社内レクリエーション、チームビルディングなどに活用できるユニークなスポーツを提案するサービスです。

YOU.FOは、初心者でも参加しやすく、チームで協力しながら楽しめるスポーツとして、企業・団体向けの交流コンテンツとして展開されます。

掲載ページ：https://play-tas.com/contents/you-fo/

主な活用シーン：

社員研修／社内運動会／チームビルディング／部署間交流／新入社員研修／地域イベント／学校・教育現場での交流企画 など

■ 背景

近年、企業や団体では、部署や世代を越えたコミュニケーションの促進、健康経営、チームビルディングを目的とした体験型コンテンツへの関心が高まっています。

一方で、従来型のスポーツイベントでは、運動経験の差や参加ハードルの高さから、誰もが同じように楽しむことが難しい場面もありました。

YOU.FOは、接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化を特徴としています。初心者でも取り組みやすく、パスをつなぐ中で自然とコミュニケーションが生まれるため、企業研修や社内イベントにおける“交流を生むスポーツ”として親和性の高いコンテンツです。

■ 一般社団法人日本YOU.FO協会 コメント

YOU.FOは、勝敗だけでなく、パスをつなぐこと、仲間を信じること、互いに声をかけ合うことを大切にするスポーツです。PLAY+.（プレイタス）への導入を通じて、企業研修や社内イベント、地域交流の場など、より多くの方にYOU.FOを体験いただける機会を広げていきたいと考えています。

■ 今後の展望

日本YOU.FO協会では、PLAY+.（プレイタス）での導入をきっかけに、企業研修、社内運動会、地域イベント、教育機関、メディア企画など、さまざまな場面でYOU.FOを体験できる機会を広げてまいります。

また、取材や体験会の実施、イベント導入に関する相談も受け付けております。新しい社内交流コンテンツや、チームビルディング施策を検討している企業・団体の皆さまに向けて、YOU.FOの魅力を発信してまいります。

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YOU.FOとは

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YOU.FOは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら得点を目指すチームスポーツです。接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化が特徴で、年齢や性別を問わず楽しめます。スピード・戦略・空間把握能力が求められる競技性に加え、人と人との信頼や協力を重視した“つながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]

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本件に関するお問い合わせ先

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選手・協会スタッフへの取材など、随時ご相談を受け付けています。また、YOU.FOを企画・イベント・教育・番組等に導入したいというご相談も歓迎しております。資料提供や体験機会の調整も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）

info@youfo.or.jp

Instagram：@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)

HP：https://youfo.or.jp/