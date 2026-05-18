DHC、“しみ・そばかす“に効く医薬品の店頭販売をついに開始

株式会社ディーエイチシー

株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮崎緑、以下:DHC)と株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー(本社:東京都文京区、代表取締役社長:松本清雄)は、これまでDHCの通信販売のみで販売していた“しみ・そばかす”に効く医薬品「DHCエルシスホワイト240EX」を、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗(一部店舗除く)およびマツキヨココカラオンラインストアで、2026年5月22日(金)より発売いたします。あわせて、“しみ・そばかす”を緩和し、肉体疲労時のビタミンC補給に適した医薬品「DHCシスビタホワイトC」も同日より展開いたします。

「DHCエルシスホワイト240EX」は、からだの内側から“しみ・そばかす”を治す医薬品として、当社の医薬品カテゴリーにおいて、売上17年連続No.1※1の実績をもつ主力商品です。また、「DHCシスビタホワイトC」についても、2005年の発売以来※2、多くのお客様にご支持いただいています。

一方で、これらの商品はこれまで当社の通信販売でのみお求めいただいており、店頭では購入いただけませんでした。そこでこのたび、“しみ・そばかす”に悩む多くのお客様に、より身近な店舗で手に取っていただけるよう販売チャネルを拡大し、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループで発売します。 今後も当社は、より多くのお客様の美容と健康をサポートする製品をお届けしてまいります。

※1:2008年11月～2025年10月末日まで(リニューアル前の「DHC エルシスホワイト240」を含む) ※2:リニューアル前の「DHC シスビタC」を含む

■商品概要

■DHCの医薬品、安心のサポート体制

（左）DHCエルシスホワイト240EX （右）DHCシスビタホワイトC[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30413/table/483_1_172e58322b02f7583828341b366c1576.jpg?v=202605190351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/30413/table/483_2_929fa38a3376e9589ef1c7f1a8f26572.jpg?v=202605190351 ]

DHCの医薬品に関するさまざまなご質問をお受けできるよう、薬剤師が在籍する医薬品相談室を設置。飲み合わせや医薬品の正しい使用法などさまざまな疑問に専門知識をもとにお応えしています。

これからも当社は、お客様の健やかな毎日を支えるため、サプリメントなどの提供に加え、“治す力”である医薬品も取りそろえ、お客様の幅広いお悩みにお応えできるよう、取り組んでまいります。

＜お客様からのお問い合わせ先＞

株式会社ディーエイチシー 医薬品相談室

TEL:044-233-2029 (受付時間9:00～17:00/土・日・祝日をのぞく)

マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室

フリーダイヤル:0120-845-533(受付時間9:00～22:00/年中無休)