エコスタイル浜松入野店、「カレ展 Vol.3」を開催

株式会社スタンディングポイント

株式会社スタンディングポイント（本社：東京都目黒区、代表取締役：若森 寛）が運営する、洋服・ブランド品買取・販売のリユースセレクトショップ「エコスタイル浜松入野店」は、2026年5月15日（金）～5月31日（日）の期間限定で、エルメスのスカーフ「カレ」をテーマにした特別展示企画「カレ展 Vol.3」を開催いたします。

今年で3年目を迎える本企画では、“アートとしてのカレ”をテーマに、エルメスならではの美しい柄や色彩、世界観をより深く楽しんでいただける空間を展開します。

「身に着ける」だけではない、“飾って楽しむ”エルメスの魅力

エルメスのカレは、スカーフとしてファッションに取り入れるだけでなく、一枚のアート作品のように楽しめることも大きな魅力です。

今回の展示では、できる限りカレを広げた状態でディスプレイを行い、それぞれの柄や色彩、ストーリー性をより視覚的に楽しんでいただける構成としています。

店内には、ヴィンテージモデルから現代的なデザインまで、さまざまなサイズ・素材のカレを幅広く展示。エルメスらしい繊細なデザインや芸術性を体感できるイベントとなっています。

春夏シーズンに合わせたエルメスアパレルも展開

本企画では、カレに加えて、春夏シーズンに着用しやすいエルメスのアパレルもメンズ・レディースともに展開いたします。

ジャケットやニット、シューズなどを組み合わせることで、“エルメスの世界観”をトータルで楽しめる売場づくりを実施。リユースならではの一点物との出会いも魅力の一つです。

継続開催3年目、地域イベントとして定着へ

「カレ展」は今回で3年目の開催となります。継続して実施してきたことで、毎年楽しみにご来店いただくお客様も増えており、浜松エリアにおけるエルメスファンとの接点づくりの場としても定着しつつあります。

エコスタイル浜松入野店では、商品の見せ方やラインナップにもこだわりながら、リユースショップならではの視点でブランド品の魅力を発信してまいります。

開催概要

イベント名：カレ展 Vol.3

開催期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

開催店舗：エコスタイル浜松入野店

テーマ：アートとしてのカレ

店舗URL：

エコスタイル浜松入野店(https://www.style-eco.com/shop/kamoe/)

住所：

〒432-8061

静岡県浜松市中央区入野町862-1

営業時間：10:00～20:00

駐車場完備（34台）

会社概要

会社名：株式会社スタンディングポイント

代表取締役：若森 寛

所在地：東京都目黒区上目黒3-6-18 TYビル5F

事業内容：ブランド品・洋服・バッグ・時計・ジュエリー等のリユース事業

公式サイト：

エコスタイル公式サイト(https://www.style-eco.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202602_therow&utm_content=top)

お問い合わせ先：

エコスタイル 総合窓口

TEL：0120-991-223