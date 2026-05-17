大阪選抜モデルが決まる！日本最大規模の女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 WINTER in OSAKA supported by BeReal」開催決定！

株式会社GAKUSEI RUNWAY

関西コレクションがプロデュースする、日本最大規模の女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY（学生ランウェイ）」が、2026年冬、大阪なんばHatchでの開催が第8回目を迎えます。

学生ランウェイは、モデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加できるイベントです。

「ランウェイを歩いてみたい」という想いを大切に、オーディションやウォーキングレッスン、宣材写真撮影など、プロのサポートを受けながら本格的なステージに挑戦することができます。

そして、世界中で支持を集めるSNS「BeReal.」が冠スポンサーとして参画することで、女子学生の「ランウェイを歩いてみたい」という夢を応援するとともに、その等身大の挑戦を支えてまいります。

●日本中の女子学生から「大阪選抜モデル」が決定！

「GAKUSEI RUNWAY(学生ランウェイ)」は、関西コレクションがプロデュースする、日本中の女子学生が主役となる参加型ランウェイイベント。オーディションを通過した女子学生は、「GAKUSEI RUNWAY 2026 WINTER in OSAKA supported by BeReal」にてランウェイデビュー。

イベント当日は来場者によるリアルタイム投票を実施し、その結果をもとに「大阪選抜モデル」を決定します。さらに、グランプリ・準グランプリなど計21名は、日本を代表する女子学生モデルとして「KANSAI COLLECTION 2027 SPRING&SUMMER」のステージに出演します。

イベント当日は、Z世代に大人気のブランドファッションショーステージ、学生ランウェイでしか見れない制服ステージ、豪華ゲストと至近距離で会える記念撮影会ブース、そして会場を一気に盛り上げる注目アーティストによるライブパフォーマンスなど、見どころ満載のコンテンツが揃います。

これまで、大阪・なんばHatchから多くの大阪選抜モデルが誕生し、女子学生の挑戦と成長を見届けてきました。今回も、大阪から更なる盛り上がりを見せる学生ランウェイで、次世代を担う新たな才能が羽ばたくスターが誕生いたします。

女子学生の挑戦を後押しする、豪華ゲストが出演決定！

※2026年5月17日現在

「GAKUSEI RUNWAY 2026 WINTER in OSAKA supported by BeReal」では、ランウェイに挑戦する女子学生たちを応援し、ステージをともに盛り上げるゲスト出演者が決定しました。Z世代を中心に支持を集めるクリエイターやインフルエンサーが登場し、女子学生が主役のランウェイを、より華やかに彩ります。

◾今注目のクリエイター・モデルが学生ランウェイに登場！

YouTubeを中心に活動し、SNS総フォロワー数100万人超え、元海上保安官のパパ・しょうご、ママ・しょうこ、長女・きいちゃんによる、家族ならではの自然体な掛け合いで大人気の家族系インフルエンサーしょうごっこが学生ランウェイに初出演決定。さらに、SNSで夫婦の育児休暇や日常、子どもたちとの暮らしを発信し、多くの共感を集めるせらるかりおファミリーも初出演。過去学生ランウェイの出演で大きな反響を呼び、会場を魅了したゆにみあ姉妹の登場も決定しました。

雑誌「Popteen」専属モデルとしてSNSを中心にZ世代から熱い支持を集め、透明感のあるビジュアルと、等身大で飾らない発信スタイルが同世代の共感を呼び、急速にファンを拡大中の藤田みあ。同じく「Popteen」専属モデルとして活動し、SNSを中心に同世代から高い支持を集める土屋惺来。さらに、「Popteen」専属モデルとして活躍するほか、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー 『今日、好きになりました。』出演をきっかけに注目を集め、キュートなルックスと親しみやすいキャラクターでZ世代を中心に人気を拡大している代田萌花の出演も決定しました。

他にも、 TikTokerとして人気を集める双子インフルエンサーハニミニ。 ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』に出演しカップル成立した、現役高校生のモデル・クリエイター河村叶翔。同じく『今日好き』に出演し、「元FC東京ユース」としても話題を集めた酒井理央や、大澤綾菜、松本一彩、久保田海羽らティーン世代から支持を集めるゲストも出演し、女子学生と同じステージに立ち、それぞれの個性や表現力でランウェイを盛り上げながら、学生たちの挑戦を後押しし、会場全体を華やかに彩ります。

【 全出演者情報 】2026年5月17日現在 ※50音順

〈SPECIAL GUEST〉

しょうごっこ、代田萌花、土屋惺来、藤田みあ、ゆにみあ and more

〈GUEST〉

エイミー、大澤綾菜、河村叶翔、久保田海羽、胡熊もえ、酒井理央、せらるかりおファミリー、ハニミニ、松本一彩 and more

今後も豪華ゲスト順次公開！最新の情報は公式サイトをチェック！

【公式HP】

公式サイトはこちら :https://gakusei-runway.com/

【公式SNS】

LINE：@gakuseirunway／X：@GAKUSEI_RUNWAY／Instagram： @gakuseirunway／TikTok：@gakuseirunway／YouTube：@GAKUSEIRUNWAY

開催概要

開催名称 GAKUSEI RUNWAY 2026 WINTER in OSAKA supported by BeReal

開催日程 2026年12月27日(日)

開場 15:30 開演 16:15 終演 20:30

開催場所 なんばHatch

主 催 学生ランウェイ事務局

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ等

企画/制作/著作 株式会社GAKUSEI RUNWAY