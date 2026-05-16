【7日間限定】出来たて湯葉が“時間無制限”食べ放題！1日15名限定『手作り湯葉食べ放題』が日本酒原価酒蔵 池袋西口店にて開催！｜5/25(月)～5/31(日)

株式会社ビリオンフーズ※画像はイメージです。

【1日15名限定】手作り湯葉が時間無制限で食べ放題！

日本酒原価酒蔵 池袋西口店では、5月25日(月)から5月31日(日)の期間限定で、店内でじっくり作る出来たて湯葉を心ゆくまで堪能できる『手作り湯葉時間無制限食べ放題』を開催いたします。



まずはそのまま、卓上醤油で。

さらに+500円（税込）で調味料を3種お選びいただき、「ごま油＋塩」「卵黄」「薩摩醤油＋わさび」など、お好みの味付けで食べ比べもお楽しみいただけます。



また、途中からは“鍋”としても楽しめるのがこのプラン最大の魅力。

鶏肉やニラ、キャベツなどが入った鍋セットを追加すれば豆乳鍋としてもお楽しみいただけます。

大豆の甘みをそのまま味わえる“汲み上げたて湯葉”は、日本酒との相性も抜群。

全国各地の日本酒と一緒に、ゆったりと贅沢な時間をお過ごしください。



「気付いたらずっと飲んで、ずっと湯葉食べてた」



そんな、“罪悪感少なめなのに満足感は高い” 新しい食べ放題体験です。

※画像はイメージです。

イベント概要

◆イベント内容

手作り湯葉時間無制限食べ放題



◆期間

2026年5月25日(月)～5月31日(日)





◆料金

◯手作り湯葉時間無制限食べ放題

税込980円



◯調味料セット

税込500円

※下記より3種類お選びいただけます

※調味料3種セットはおかわり対象外となります。

・ごま油＋塩

・オリーブオイル＋塩

・ゴマだれ＋食べる辣油

・卵黄

・薩摩醤油＋わさび

・大根おろし＋ポン酢



◯鍋セット（1人前）

税込870円

・鶏肉

・ニラ

・エノキ

・キャベツ



◆定員

1日15名様限定



◆実施店舗

日本酒原価酒蔵 池袋西口店



◆予約方法

ネット予約のコース選択に

【手作り湯葉時間無制限食べ放題】

というコースがございますのでご選択くださいませ。



◆備考

・ご予約は先着順となります。

・時間無制限飲み放題もセットでご注文いただけます。

・調味料3種セットはおかわり対象外となります。

・キャンセルされる場合は前日までにご連絡ください。

・食べ残しが多い場合、追加料金を頂く場合がございます。

・ラストオーダーは店舗営業時間に準じます。

・当日のアプリダウンロードでもご利用可能です。

【池袋西口店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro_west/

時間無制限飲み放題もセットでご利用可能！

時間無制限飲み放題も追加でご利用可能です。

料金やシステムの詳細は以下からご確認ください。

詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000484.000055180.html

◯通常飲み放題メニュー

◯プレミアム飲み放題メニュー（通常飲み放題＋税込550円でプレミアム飲み放題に変更可能です）

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/(https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja)

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nobbTdIkaNI ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ipqrGw-xFDs ]

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025