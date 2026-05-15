日立ハイテク「PROACCELA」として研究開発・量産設計の高度化を加速するAI・インフォマティクスソリューションを刷新

株式会社日立ハイテク

株式会社日立ハイテク（以下、日立ハイテク）は、AIおよびインフォマティクス技術を活用した材料開発DXソリューションブランド「PROACCELA（プロアクセラ）」を刷新し、研究開発（lab）から量産（Fab）に至るまで全体の高度化を支援するデジタルソリューションを提供します。

これまで日立ハイテクは、電池、半導体、高機能素材をはじめとするさまざまなモノづくりの現場を支援し、生産性の向上や技術革新の推進に貢献してきました。こうした技術と現場で培われたナレッジに加え、各種装置から取得される物理データやAIエージェントを組み合わせた産業DXソリューション群が「HMAX Industry」です。

今回、HMAX Industryの中でも特にLab to FabにおけるAIをはじめとするDX（デジタル・トランスフォーメーション）技術を統合し、材料開発および製造の高度化を実現するソリューション群として「PROACCELA」を刷新しました。これまで材料開発ソリューションと製造プロセス改善ソリューションとして個別に展開していた機能を統合し、開発（Lab）から生産立ち上げ（Fab）における現場課題の解決を通じて、研究開発から量産に至るまでの一貫したデータ活用を支援します。

PROACCELA

「PROACCELA」は、データ収集・管理、データ探索、データ利活用といった一連の機能を統合したソリューション群で構成されます。

・PROACCELA Discoverer：データ探索

・PROACCELA Coordinator：データ収集・管理

・PROACCELA Analyst：データ利活用



データ収集・管理を担う「PROACCELA Coordinator」は、研究現場で生まれる多様なデータを、インフォマティクス活用に適した形で蓄積・可視化し、効率的なデータ活用を支援します。

また、生成AIとケミカルズ・インフォマティクス（CI）を活用した「PROACCELA Discoverer」は、公知・非公知データを組み合わせたデータ探索やシミュレーションを通じて、化合物探索やプロセス検討を短期間で支援します。

さらに、「PROACCELA Analyst」は、マテリアルズ・インフォマティクス（MI）およびプロセス・インフォマティクス（PI）を活用し、データ駆動型の開発を促進するとともに、LabからFabへのスケールアップ段階における課題解決に貢献します。



日立ハイテクは、これらのソリューションに加え、コンサルティングやデータサイエンティストによる伴走支援を提供することで、顧客のDX推進を実装レベルで支援します。単なるツール提供にとどまらず、データ活用を「使いこなす」ための支援を通じて、新たな価値創出に貢献していきます。

今後も日立ハイテクは、「PROACCELA」を通じて材料開発および製造の高度化を加速し、持続可能なモノづくりの実現に貢献していきます。

＞PROACCELA(https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/products/)