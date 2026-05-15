【リゾナーレ】酷暑ストレス解消！避暑地の風と地域独自の知恵が織りなす「リゾート涼旅」開始

星野リゾート国内外8施設のリゾナーレで「リゾート涼旅」を提案

その土地の特性を活かした空間デザインと豊富なアクティビティをそなえ、地域や季節ならではの体験

ができるリゾートホテル「リゾナーレ」は、2026年夏、国内外8施設（トマム、那須、八ヶ岳、熱海、大阪、下関、小浜島、グアム）にて「夏の暑さ」によるストレスを解消できる「リゾート涼旅（りょうたび）」を提案します。最高温度が40℃以上となる日が新しく「酷暑日」と定義されるなど、日本の夏は年々厳しさが深刻化しています。リゾナーレでは標高1,000mを超える高原に位置する施設での体験をはじめとした、地域独自の「涼」を楽しむ体験を用意。単なる避暑に留まらず、その土地ならではの自然や文化に夢中になれる体験を提供します 。

高原に位置するリゾートや北海道の自然を感じるリゾートの涼体験

リゾナーレトマム（北海道）

平均気温は22℃（＊1）。標高1,088mの「雲海テラス」で暑さを忘れる夏の朝

標高1,088mに位置する「雲海テラス」では、ダイナミックに流れ込む雲海を間近に、山の上ならではの清々しい朝を迎えられます 。昨年登場した、湾曲フレームに吊られたベンチから、雲海や山々を一望する展望スポット「Cloud Round（クラウドラウンド）」や、雲の上を散歩しているような「Cloud Walk（クラウドウォーク）」など、個性豊かな展望スポットを設置。これらのスポットを巡り、それぞれ違った角度から広大な雲海を眺めながら、朝の爽やかな空気や風を全身で感じる、トマムならではの「涼」の体験を提案します。また、雲カフェではふわふわな雲を表現したスイーツ「雲ソフト」などを提供します。

*1 気象庁ホームページより、2025年7・8月の日中平均気温（北海道占冠）(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_a1.php?prec_no=12&block_no=1189&year=2025&month=7&day=&view=p1)

「Cloud walk（クラウドウォーク）」雲ソフト（雲海テラス「雲Cafe」で販売）

リゾナーレ八ヶ岳（山梨県）

野菜をダイレクトに楽しめる「八ヶ岳マルシェ2026」

南アルプス連峰、八ヶ岳、富士山、雄大な自然が 360度に渡って広がる、標高約1,000mの山麓に位置する、リゾナーレ八ヶ岳。夏の風物詩である「八ヶ岳マルシェ2026」では、地元の生産者とふれあいながら野菜を購入したり、その場で野菜を味わうことができます。規格外品のトマトを使用した「トマトのかき氷」「丸ごと野菜のスムージー」など、高原の心地よい気候の中、野菜を存分に味わえます。

八ヶ岳マルシェ2026トマトのかき氷

リゾナーレ那須（栃木県）

稲穂が揺れる「田んぼビアガーデン」と、お米の甘みが広がる甘酒かき氷

リゾナーレ那須が位置するのは、栃木県北部・那須連山の山裾、標高約500mの位置。広大な田んぼの

中央で涼を楽しむ「田んぼビアガーデン」を今年も開催します。施設内の農園で収穫した夏野菜のピク

ルスや、地元のクラフトビールを片手に、那須連山を望む特等席で涼やかなひとときを過ごせます。また、米麹の優しい甘みが広がる「甘酒かき氷」も用意。お米の栄養が凝縮された甘酒は、その美容効果の高さから「飲む美容液」（＊2）とも称されます 。ひんやりと冷たいかき氷で、那須の豊かな実りを感じながら、夏の暑さを健やかに乗り切る滞在を提案します 。

*2 農林水産省ホームページより、にっぽんの発酵食品(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/traditional-foods/files/user/pdf/japanese_hakko_part3.pdf)

ビーチリゾートの涼体験

「田んぼビアガーデン」滞在イメージ甘酒かき氷

リゾナーレ小浜島 （沖縄県・八重山郡）

南国の夜風に浸り、日本初の星空保護区で眺める夏の星座

「ティンガーラハンモック」滞在イメージ

リゾナーレ小浜島が位置するのは、日本初の星空保護区に認定された西表石垣国立公園内の小浜島です 。四方を海に囲まれた地理的特性により、夜は心地よい潮風が通り抜け、都心部では得られない天然の涼を感じることができます。敷地内の見晴らしの良い一角には、天の川を意味する「ティンガーラハンモック」を設置 。ハンモックに身を委ね、満天の星をゆったりと眺めながら、涼やかな風とともに流れる贅沢な時間を過ごせます 。

リゾナーレグアム（アメリカ準州）

ミクロネシア最大級の「ウォーターパーク」

ウォーターパーク全景

グアムは、実は平均気温32度以下と都内の最高気温よりも低いことが特徴です。リゾナーレグアムには、ミクロネシア最大級のウォーターパークがあり、複数のスライダーやプールアクティビティが揃っており、子どもから大人まで楽しめます。さらに、グアム唯一のウェーブプールでは、最大1.2mの高波が押し寄せ、まるで本物の海にいるようなスリル満点な体験も。サーフィンやボディーボードも体験でき、初心者から上級者まで波に乗る楽しさを満喫できます。

夏を屋内で満喫するリゾートの涼体験

リゾナーレ熱海（静岡県）

花火に包まれた空間で味わう「花火アフタヌーンティー」

リゾナーレ熱海では、花火大会の混雑や夏の暑さを離れ、優雅に花火の世界観へ没入する「花火アフタヌーンティー」を今年初めて開催します。会場となるのは、夜空に広がる花火に包まれるような空間デザインが特徴の「和食ダイニング 花火」。夏の暑さから抜け出した快適な空間で、打ち上がる花火を表現したスイーツを味わえます。

花火アフタヌーンティー「和食ダイニング 花火」滞在イメージ

リゾナーレ下関（山口県）

外に行かず、屋内でビーチ体験ができる「海峡カバナスイート」

2025年12月に開業したリゾナーレ下関には、リゾートの浜辺に設えられる「カバナ」をイメージしたデザインの客室、「海峡カバナスイート」があります。リビングには砂浜が広がり、まるでプライベートビーチにいるような空間が特徴です。ビーチで気になる暑さや日焼けも気にすることなく、開放感あふれる客室で、まるで海辺にいるかのようなリゾート滞在を楽しめます。

海峡カバナスイート砂浜が広がるリビング

リゾナーレ大阪（大阪府）

屋内で安心・安全の「アトリエ活動」

大阪湾を一望できるホテルの最上階 28 階に、日本最大級の「アトリエ」があります。夏休みは思いっきり遊ばせたいけれど、外は暑すぎるといった子どもの熱中症や天候を心配することなく、子どもたちが自らの創造力を遊びこむ活動に没頭できます。探究心を心ゆくまで満たせる場です。

「リゾナーレとは」

アトリエイメージ乳児エリア

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。ブランドコンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす滞在を指す「PLAY HARD」。その土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通し、想像を超えて記憶に残る旅を提案します。2025年12月に開業した「リゾナーレ下関」は、米国ニュース誌『TIME』が選ぶ「World's Greatest Places 2026」に選出されるなど、国際的にも高い評価を獲得しました。2027年には、ブランドとして9施設目となる「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

国内外に展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」

リゾナーレトマム（北海道占冠村）

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonaretomamu/

リゾナーレ那須 （栃木県那須町）

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarenasu/

リゾナーレ八ヶ岳（山梨県北杜市）

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/

リゾナーレ熱海 （静岡県熱海市）

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/

リゾナーレ大阪 （大阪府大阪市）

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareosaka/

リゾナーレ下関（山口県下関市）

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareshimonoseki/

リゾナーレ小浜島（沖縄県八重山郡）

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarekohamajima/

リゾナーレグアム（グアム・タムニング）

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareguam/