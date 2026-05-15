磨くたび、惚れ直す ガレージが輝きの舞台へ Makuakeにて5月22日(金)より本格的ダブルアクションポリッシャー『ENMA』の先行予約販売開始
株式会社ケイヘブンズ(京都府京都市)は、2026年5月22日(金)、応援購入サービスMakuakeにて、プロのディテイリング専門店が公認した本格的ダブルアクションポリッシャー「ENMA」の先行予約販売を開始します。
ENMA
参考URL： http://k.k-havens.com/enmapolish
艶磨ダブルアクションポリッシャー
特徴
ビフォーアフター
プロが認めた高品質
■ENMAが選ばれる理由
・LEDライト搭載
見えない傷をその場で確認
(1)
光で傷が浮き出るLEDリング設計
・6段階速度調節
作業に合わせて6段階で使い分け
(2)
・液晶ディスプレイ搭載
数字で見えるから、力加減に迷わない
(3)
・ダブルアクション機能
塗装を守る設計で初心者でも安心
(4)
・コードレス設計
作業中断ゼロへ
(5)
・握りやすいグリップ
長時間作業でも疲れない
(6)
手振れを抑え、均一な仕上がり
・オリジナル収納バッグ
持ち運びも保管も一つで完結
(7)
付属品を全て収納できる専用設計
・軽量設計
垂直面でも重さに負けない
(8)
1.1kgと軽量で腕の負担を軽減
・静音設計
時間帯を気にせず作業できる
(9)
約52dB＜64dBで家庭用エアコン程度の静音
バフ
コンパウンド
多用途
仕様
セット内容
安心保証
■先行予約販売について
プロジェクト名： 磨くたび、惚れ直す。ガレージが輝きの舞台へ。
ENMA本格的ダブルアクションポリッシャー
期間 ： 2026年5月22日(金)～2026年7月5日(日)
詳細は株式会社ケイヘブンズが運営する下記サイトもご覧ください。
http://k.k-havens.com/enmapolish
■株式会社ケイヘブンズについて
会社名 ： 株式会社ケイヘブンズ
所在地 ： 京都府京都市右京区西京極前田町10-18
代表者 ： 代表取締役 大石 江太
設立 ： 2019年11月
URL ： http://k.k-havens.com/
事業内容： 輸入販売、ウェブサイトの企画