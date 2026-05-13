『アリス・ギア・アイギス』×『ゴシックは魔法乙女』本日5/13(水)よりコラボイベント開催！サイン色紙プレゼントキャンペーンも開催中！

株式会社ケイブ

株式会社ケイブ(本社：東京都目黒区、代表取締役社長:高橋祐希、証券コード:3760)が配信中のシューティングゲームアプリ『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』(『ごまおつ』)におきまして、武装カスタマイズアクションゲーム『アリス・ギア・アイギス』とのコラボイベント『魔法の国のアクトレス』を本日5月13日(水)より開始いたしました。

前編、後編の2部構成でオリジナルストーリーをお楽しみいただけるコラボ記念イベントや、コラボ使い魔★5「比良坂 夜露」がもらえるログインボーナス、出演声優のサイン色紙が当たるXキャンペーンなども実施中ですので、あわせてお知らせいたします。

◆豪華出演声優のサイン色紙プレゼントキャンペーン実施中！

『アリス・ギア・アイギス』コラボイベント開催にあわせ、本日よりサイン色紙プレゼントキャンペーン第2弾を開始しました。第2弾では兼志谷シタラ役「内田真礼」さん、百科文嘉役「石川由依」さんのサイン色紙を抽選でプレゼントいたします。

応募方法：

１.『ゴシックは魔法乙女(https://X.com/mahouotome_info)』『アリス・ギア・アイギス(https://x.com/colopl_alice)』公式Xを両方フォロー

２.キャンペーン対象の投稿をリポストで応募完了！

当選資格：

『ゴシックは魔法乙女』のプレイヤーランク50以上のプレイヤーIDを所持している方

応募期間：

2026年5月29日(金)メンテナンスまで

兼志谷シタラ役「内田真礼」さん&百科文嘉役「石川由依」さんサイン色紙プレゼントCP

お知らせ:https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911248

第1弾のサイン色紙プレゼントキャンペーンも実施中です。

■比良坂夜露役「沼倉愛美」さん&吾妻楓役「安済知佳」さんサイン色紙プレゼントCP

お知らせ:https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911237

◆『アリス・ギア・アイギス』コラボ使い魔が『ごまおつ』に登場！

コラボイベントでは、『アリス・ギア・アイギス』より「比良坂 夜露（CV.沼倉 愛美）」、「兼志谷 シタラ（CV.内田 真礼）」、「百科 文嘉（CV.石川 由依）」、「吾妻 楓（CV.安済 知佳）」、「日向 リン（CV.井澤 詩織）」、「小鳥遊 怜（CV.ルゥ ティン）」がコラボ記念使い魔としてごまおつに登場いたします。

また、『アリス・ギア・アイギス』キャラクターのコスチュームを着た『ごまおつ』キャラクターの「ロザリー」「ルチカ」「リリー」「カレン」「ジギタリス」「カトレア」も登場いたします。

さらに、コラボイベントの報酬で手に入る「【紅蓮】比良坂 夜露」と、ガチャで手に入る「【紅蓮】ラナン」を2体揃えるとホーム画面に設定できるコラボ壁紙が手に入ります。

『アリス・ギア・アイギス』コラボで登場するキャラクターは、イベント報酬やガチャで入手できます。

◆コラボを記念したキャンペーンを実施！

■アリス・ギア・アイギスキャラクター使い魔■アリス・ギア・アイギスコラボ『ごまおつ』キャラクター使い魔■アリス・ギア・アイギスコラボ壁紙▲比良坂 夜露×ラナン■今なら新ショット持ちの★5『比良坂 夜露』がもらえる！

コラボイベント期間中にログインした全プレイヤーを対象に、『アリス・ギア・アイギス』コラボガチャから出現する使い魔である★5「比良坂 夜露」がもらえるログインボーナスを開始いたしました。

この機会にぜひ『ごまおつ』を遊んで、コラボ使い魔を手に入れてください！

実施期間：

2026年5月13日(水)メンテナンス後～2026年5月28日(木)23:59まで

◆イベント概要

本日5月13日(水)より、『アリス・ギア・アイギス』×『ゴシックは魔法乙女』コラボを記念して、コラボイベント『魔法の国のアクトレス』を開始いたしました。

前編、後編の2部構成のコラボイベントでは『アリス・ギア・アイギス』のキャラクターと『ごまおつ』のキャラクターが織りなす特別なストーリーをお楽しみいただけます。

さらに、イベントをプレイしてイベントアイテムを集めることで、「【紅蓮】比良坂 夜露」やコラボ特別称号などを手に入れることができます。

コラボ使い魔のボイスは撮り下ろし新ボイスとなります。

■プロローグ

忽然と出現した光の扉が、東京シャードから六人の少女たちをジルバラードへと召喚する。

そればかりか、彼女たちと戦う敵までも。

謎の機械生命体の群れによる襲撃を受けて混乱の極みに突き落とされる、王都キャピタルシティ。

逃げ惑う人々を守るべく奔走するラナンたち。

戦いの最中、アリスギアという名の兵装を纏った三人の少女が現れ、ラナンたちに加勢する。

今ここに、成子坂製作所のアクトレスたちとジルバラードの乙女たちの運命が交差するのだった……。

イベント開催期間：

前編

2026年5月13日(水)メンテナンス後～2026年5月20日(水)23:59まで

後編

2026年5月21日(木)メンテナンス後～2026年5月28日(木)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911240

◆『アリス・ギア・アイギス』コラボ使い魔がガチャに登場！

イベント開催とあわせて、「比良坂 夜露」「兼志谷 シタラ」「百科 文嘉」のコラボガチャを開始いたしました。

使い魔「比良坂 夜露」「兼志谷 シタラ」「百科 文嘉」は、「アリス・ギア・アイギス」内で持つ専用ギアをイメージした新ショットを持っています。

さらに、コラボ使い魔を手に入れることで、おでかけ機能でごまおつキャラクターに着せることができる私服衣装が手に入ります。

■アリス・ギア・アイギスコラボ比良坂夜露ステップアップガチャ

ガチャ販売期間：

2026年5月13日(水)メンテナンス後～2026年6月9日(火)メンテナンスまで



お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911255

■アリス・ギア・アイギスコラボ兼志谷シタラステップアップガチャ

ガチャ販売期間：

2026年5月13日(水)メンテナンス後～2026年6月9日(火)メンテナンスまで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911256

■アリス・ギア・アイギスコラボ百科文嘉ステップアップガチャ

ガチャ販売期間：

2026年5月13日(水)メンテナンス後～2026年6月9日(火)メンテナンスまで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911257

比良坂 夜露、兼志谷 シタラ、百科 文嘉の新ショット紹介動画：

https://youtu.be/g0Z7MEX6V8s

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=g0Z7MEX6V8s ]■アリス・ギア・アイギスコラボラナンステップアップガチャ

ガチャ販売期間：

2026年5月13日(水)メンテナンス後～2026年6月9日(火)メンテナンスまで



お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911258

5月21日(木)メンテナンス後からは、吾妻 楓、日向 リン、小鳥遊 怜がPickUPされたガチャが登場予定です。

■『アリス・ギア・アイギス』コラボキャラクターの自機スキンが手に入る！

コラボを記念して、コラボキャラクターの自機スキンが登場中です。

「自機スキン」は、シューティング中に操作してショットを放つ自機の姿を変えることができるアイテムです。

イベント開催期間中にアリス・ギア・アイギスの特定のキャラクター使い魔を2体獲得すると、対象キャラクターの自機スキンを手に入れることができます。

■コラボ特設ページ公開中！

『アリス・ギア・アイギス』とのコラボイベントに関する情報を、特設ページ内にて公開中です。

特設ページ：

https://promo.cave.co.jp/event/goma_alicegearaegis/

コラボキャラクター紹介動画：

https://youtu.be/o_LoMMoVSNo

◆アリス・ギア・アイギスとは

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=o_LoMMoVSNo ]

ゲームメーカー"ピラミッド"と、スマートフォンゲームメーカー"コロプラ"がタッグ！

メカを武装した少女たちと共に戦う、新感覚スマートフォンゲームが登場！

本作のキャラクター監修・キャラクターデザインは島田フミカネ氏が担当しています。

さらにキャラクターデザインには、島田フミカネ氏に加えてメカニックデザイナーの海老川兼武氏や柳瀬敬之氏らも参加。

またサウンドチームに「ZUNTATA」を迎え、人気・実力を兼ね揃えた豪華クリエイター陣が集結！

さらに「メガミデバイス」「figma」などのホビー展開も進行中！

さまざまな企画展開にご期待ください！

『アリス・ギア・アイギス』公式サイト

https://colopl.co.jp/alicegearaegis/

◆ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～とは

本作は通称「ごまおつ」と呼ばれ、現実とは似て異なる世界のジルバラードを舞台とした正統派！ドＳ！？乙女系！ケイブが贈る王道縦シューティング！

プレイヤーは「マスター」になり、様々な能力を持つ美少女を「使い魔」として契約し、共に魔物を倒していく。

ジルバラードに平和を取り戻す「救いの鍵」となり、美少女と協力して魔物を倒そう！

『ゴシックは魔法乙女』公式サイト

https://gomaotsu.jp/



※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。



『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式X(https://X.com/mahouotome_info)やアプリ内のお知らせをご覧ください。

■基本情報

タイトル：『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』

対応機種：iOS／Android／Amazon

ジャンル：シューティングRPG

配信時期：2015年4月1日～配信中

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

ダウンロードURL

[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome

[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1

公式サイト：https://gomaotsu.jp/

公式X：https://X.com/mahouotome_info

公式PV：https://youtu.be/IHmBrNTHmCw

権利表記

(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.

■株式会社ケイブ

株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。

https://www.cave.co.jp/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

■画像につきまして

画像掲載時にはコピーライトの表記をお願いいたします。

・『アリス・ギア・アイギス』に関する画像

(C) Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.

・『ゴシックは魔法乙女』に関する画像

(C) 2015 CAVE Interactive CO.,LTD.

※両タイトルに関わる画像の場合は、すべてのコピーライトを記載してください