【CCIグループ】「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026」グランプリ受賞

株式会社CCIグループ

株式会社CCIグループ（代表取締役社長:杖村 修司）は、「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026」において、最高賞であるグランプリを受賞したことをお知らせします。

本アワードは、はたらく個人の自律的な成長による企業の持続的な価値向上（キャリアオーナーシップ経営）を目指し、キャリアオーナーシップを発揮する人材を１.可視化（見える）２.増やす３.事業や組織の成長と接続する（つなぐ）活動/仕組み/施策として、アウトプットを伴う取組みをしている企業を社会に紹介することを目的としており、部門を横断した成果を上げ、ソーシャルインパクトの高い企業がグランプリとして表彰されます。

受賞理由・評価ポイント

表彰式の様子 審査委員長 一橋大学 伊藤邦雄氏（左） 人材開発部長 井上純子（右）

人口減少や地域経済の構造変化に直面する中、人材を企業価値の源泉と捉え、キャリア自律を戦略人事の中核に据え、個人と事業の成長が循環する経営基盤を長期的に構築してきた点が非常に印象的である。

社員が主体的にキャリアを描き、そのうえで新たな役割や領域に手を挙げて挑戦できるため、キャリア形成が受け身の異動ではなく、自ら選び取る成長へと変わっている。また、評価や処遇も年齢や勤続年数ではなく、役割や価値発揮に基づく考え方へ改められており、学び続ける理由と挑戦する意味を社員一人ひとりが持ちやすい土台が整っている。加えて、採用やリスキリング、人材ポートフォリオづくりまでを事業戦略と接続しているため、個人の成長がそのまま組織能力の向上へと繋がる構造を実現している。

地域金融の枠を超えて事業を広げていくこれからの時代において、個人の自律と経営戦略をここまで一貫して結びつけた本取組みは、今後の人的資本経営の一つの標準的な考え方として、さらに広く波及していくことを強く期待したい。

CCIグループの主な取組み

1. キャリア自律と個別支援の取組み

HRMシステム「Myキャリア」により全社員のスキルや経験、キャリアプランを可視化し、オーダーメイド1on1などを通じて個別支援を実施しています。

2. キャリアチェンジ機会の提供

社内副業制度（コラボレーション制度）やジョブ・チャレンジ制度等を通じて、多様な挑戦機会を創出しています。自らの意思で新たな領域に挑戦できる環境を整え、キャリアの広がりを後押ししています。

3. 公平な評価と処遇

年齢や職位ではなく、役割や貢献度に基づく評価・報酬制度へ転換し、対話を通じて納得感の高い処遇決定を行っています。スキル・生産性・価値創出に応じた評価により、挑戦と成長を適切に反映する仕組みを構築しています。

4. スキルの可視化

スキルマップにより知識と実践の両面から人材の能力を可視化しています。スキルマップを元に適材適所の配置と人材ポートフォリオの最適化を進めています。

5. 人材ポートフォリオに連動したリスキリング支援

事業戦略と連動した人材ポートフォリオを踏まえ、MBA等の高度教育支援や各種研修を通じてリスキリングを推進しています。社員の学び直しを支援し、変化に対応できる人材の育成と組織能力の強化に繋げています。

キャリア自律と人材育成について :https://www.ccig.co.jp/recruit/careersupport/自身が望むキャリアに向けて、努力を重ね自己成長できる「キャリア自律」のサポート体制に力を入れています。

CCIグループについて

さまざまな価値を届けるグループ体制

CCIグループは、北國銀行をはじめとする金融事業と、コンサルティング・投資・地域活性化などの多様な事業を展開する企業グループです。各事業会社がそれぞれの領域で価値創造を担い、それらを束ねることで、グループとしての持続的な成長を実現しています。

金融で培った信頼と基盤を活かしながら、「Communication」「Collaboration」「Innovation」を掲げ、新たな価値創造に取り組んでいます。

採用情報

CCIグループ体制図

今回評価された人的資本の取組みのもと、CCIグループでは、社員一人ひとりが主体的にキャリアを描き、多様な事業領域で挑戦できる環境を整えています。北國銀行をはじめとする金融事業の基盤に加え、新たな領域への挑戦を通じて、幅広いキャリア機会を提供しています。

ぜひ、以下の採用情報サイトをご覧ください。

CCIグループ 採用情報 :https://www.ccig.co.jp/recruit/CCIグループには、多種多様な業務や働き方があります。皆さんのチャレンジや、社会や人々の暮らしをより良くしたいという思いに応えることができる環境です。