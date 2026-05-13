【GOKUMIN】マットレス主力3シリーズを5/12・13リニューアル発売｜「自分仕様」「ホテル級」「体圧分散」3軸で選べる新ラインナップ

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、主力マットレス3シリーズを2026年5月12日(火)・13日(水)にリニューアル発売しました。5月12日(火)に「デュアルコイルマットレス プレミアムハード」「リライブファイバーマットレストッパー」、5月13日(水)に「プレミアムハイブリッドマットレスNEO」三つ折り・四つ折りを展開しています。価格帯・厚み・構造の異なる3つのアプローチで、ライフスタイルや寝姿勢に合わせた寝心地を提案します。

開発背景｜暮らしと寝姿勢の多様化に、3つの選択肢で応える

一人暮らしかファミリー世帯か、ベッド派か床派か、初めての買い替えかこだわり派の本格仕様か。寝具選びのニーズは、ライフスタイルの多様化とともに年々細分化しています。

GOKUMINでは、お客様アンケートやレビュー、ご購入後にいただくお声をもとに、「自分の好みに合わせて硬さを調整したい」「今使っている寝具を活かしたい」「ホテルのような本格仕様で眠りたい」というご要望に応えるべく、主力マットレスシリーズを一斉にリニューアル。価格帯・厚み・構造の異なる3つのラインアップで、お一人ひとりに合った寝心地をお選びいただけます。

使い分けガイド

■自分仕様の硬さに細かくこだわりたい・収納したい・コスパ重視

→ プレミアムハイブリッドマットレスNEO（三つ折り／四つ折り）

■GOKUMIN史上最上位の硬さ・本格仕様を求めたい

→ デュアルコイルマットレス プレミアムハード

■今使っている寝具に乗せるだけで、寝心地だけ変えたい

→ リライブファイバーマットレストッパー

１. プレミアムハイブリッドマットレス NEO｜「16通り」から選ぶ自分仕様の折りたたみマットレス

【16通りから選べる自分仕様の寝心地】※画像は四つ折りになります。

80N低反発×260N高反発の2層構造×四つ折り設計で、頭・肩・腰・脚それぞれの硬さを自由に組み替え可能。16通りの組み合わせから理想の寝心地が見つかるハイブリッドマットレスです。「硬すぎた」「柔らかすぎた」というマットレス選びの失敗をなくしたい方、寝返りが多い方、ご家族で好みが異なる方にも最適です。

【やさしく包み込む体圧分散設計】※画像は四つ折りになります。

上層に密度40D／4cmの低反発ウレタン、下層に密度34D／6cmの高反発ウレタンを採用した2層ハイブリッド構造で、やさしく包み込みながらしっかりと支え、自然な寝姿勢をサポートします。寝姿勢にこだわりたい方、横向き寝・仰向け寝の方にもおすすめで、ベッドフレームはもちろん床への直置きでも底つき感なくお使いいただけます。

■製品情報｜プレミアムハイブリッドマットレスNEO 三つ折り／四つ折り※画像は四つ折りになります。

[価格]\20,198（税込）（※）

※商品の価格は変動する可能性があります。

[サイズ／重量]

・三つ折り：約97×195×10cm／約8.5kg

・四つ折り：約97×195×10cm／約8.7kg

[カラー] ブラック

[付属品] 取扱説明書

[発売日] 2026年5月13日(水)

[販売店]

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/g-hy3-s-bk-01

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H11FSM1T

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-hy3-s.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-hy-s-bk-01/

■auPAY：https://wowma.jp/item/779123339

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1203940765

２. デュアルコイルマットレス プレミアムハード｜GOKUMIN史上最上位の硬さと素材を追求した本格仕様

【極厚25cmのボリューム仕様で味わう、ホテル級の寝心地】

しっかりとした硬めの寝心地を求める方、上質な眠りにこだわりたい方へ。GOKUMINマットレスシリーズ最上位ライン（自社調べ／2026年5月時点）「デュアルコイルマットレス プレミアムハード」がお応えします。極厚25cmのボリューム仕様で、上質な寝心地を毎晩ご自宅でお楽しみいただけます。

【一体感と耐久性に優れたユーロトップ構造を採用】

ピロートップより一体感が高く耐久性に優れたユーロトップ構造を採用。高密度ポケットコイル2層構造×Wエッジサポートにより、端まで沈み込まず腰掛けもしやすい、型崩れしにくい設計です。高反発ウレタン34D／220N、32D／180N、35D／260Nの多層構造で、硬めながらもしっかりと体を支え、理想の寝姿勢をキープします。

■製品情報｜デュアルコイルマットレス プレミアムハード

[価格]（※）

・シングル：\80,798

・セミダブル：\90,898

・ダブル：\100,998

※商品の価格は変動する可能性があります。

[サイズ／重量]

・シングル：約W97×D195×H25cm／約27.2kg

・セミダブル：約W120×D195×H25cm／約33.8kg

・ダブル：約W140×D195×H25cm／約39.1kg

[カラー] チャコールグレー

[付属品] 取扱説明書（保証書付き）

[発売日] 2026年5月12日(火)

[販売店]

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/b01s-h-cg

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ758G8P

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/b01sd-h-cg.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/b01-h-cg/

■au Pay：https://wowma.jp/item/778368241

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1203929280

３. リライブファイバーマットレストッパー｜「今の寝具のまま、寝心地だけ変えたい」に応える厚さ5cm

【「今の寝具のまま、寝心地だけ変えたい」その声から誕生】

お手持ちの寝具の上に乗せるだけで寝心地を変えられる厚さ5cmのトッパーです。就寝時に体圧が集中しやすい腰まわりまでやさしく支え、スムーズな寝返りをサポート。マットレスの上にも敷布団の上にも対応し、ベッド・床どちらでもお使いいただけます。

【高反発ファイバー素材×独自2層構造｜復元率93%以上（※）を実現】

中材には高反発性に優れた特殊ファイバー素材（ポリエチレン100%）を採用。通常の高反発ウレタンが「ぐにゃっと沈む」のに対し、リライブファイバーは「沈まず支える」設計で、体をしっかりホールドしながら自然な寝返りをサポートします。

※：2025年4月 一般社団法人ボーケン品質評価機構 東京試験センター試験

■製品情報｜リライブファイバーマットレストッパー

[価格]

・シングル：\25,180（税込）

・セミダブル：\35,280（税込）

・ダブル：\45,380（税込）

（※商品の価格は変動する可能性があります。）

[サイズ／重量]

・シングル：約97×195×5cm／約7.3kg

・セミダブル：約120×195×5cm／約8.9kg

・ダブル：約140×195×5cm／約10.7kg

[カラー] グレー

[付属品] 取扱説明書（保証書付き）

[発売日] 2026年5月12日(火)

[販売店]

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/tg-fmm5-s-01

■Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ6PMD7Q

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/tg-fmm5-s-01.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/tg-fmm5/

■auPAY：https://wowma.jp/item/778382473

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1203918011

シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】約9割が"枕難民"と自覚。～「超無重力ジェルピロー」が高さ・フィット感の悩みをセルフオーダーメイド級に解決～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000036491.html

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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000315.000036491.html

●【GOKUMIN】枕難民を救う「超無重力ジェルピロー」ついに誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000036491.html

GOKUMINの公式SNS

会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/